MASCHIO (DIVINA AP) * REPLICA AD URBANI (FDI): “ BYPASS FERROVIARIO TRENTO, IL SUO PARTITO IN CONSIGLIO PROVINCIALE AVREBBE POTUTO BLOCCARE I LAVORI “

21.45 - sabato 23 settembre 2023

Fa sorridere sentire un esponente di Fratelli d’Italia come Giuseppe Urbani dichiarare in una nota alla stampa di aver lottato contro il bypass ferroviario, mettendo in dubbio la mia isolata opposizione di questi anni in consiglio comunale.

Fratelli d’Italia è di fatto un partito che in Consiglio provinciale avrebbe avuto tutto il potere di bloccare i lavori, senza dover fare troppi proclami, ma arrivati a questo punto della campagna elettorale fingere di non aver potuto agire altrimenti è molto comodo.

Andrea Maschio, Consigliere comunale di Trento

