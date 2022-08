ACI * AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA / ROMA * AUTO: « IL MERCATO DELL’USATO È IN TRACOLLO (-18,6% A LUGLIO), ALIMENTAZIONE A GASOLIO SEMPRE LA PREFERITA »

10.06 - giovedì 04 agosto 2022

Il mercato dell’auto usata è sempre più in crisi: i 226.477 passaggi di proprietà annotati dal Pubblico Registro Automobilistico a luglio diminuiscono del 18,6% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Tuttavia, per ogni 100 autovetture nuove ne sono state vendute 200 usate nel mese di luglio (stesso valore medio per i primi sette mesi del 2022). L’alimentazione a gasolio è sempre la preferita (48.6% del totale del mercato usato a luglio), seppure in calo rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Aumentano invece gli acquisti di ibride ed elettriche.

In rosso anche i motocicli, in calo del 6,7% con appena 62.173 trasferimenti di proprietà.

Come si legge nell’ultimo bollettino “Auto-Trend”, pubblicato online dall’Automobile Club d’Italia, il mercato è in tracollo nei primi sette mesi del 2022: -11,9% auto, -6,9% moto e -14,9% per il totale dei veicoli rispetto all’anno scorso.

La statistica evidenzia anche l’andamento delle radiazioni dal PRA, fondamentali per analizzare l’evoluzione del parco circolante: a luglio le radiazioni di auto diminuiscono del 32,9%, fermandosi a 86.025 unità. Per ogni 100 vetture nuove ne sono state radiate 76 a luglio e 81 nei primi sette mesi del 2022. Non va meglio per le due ruote, le cui 10.756 cancellazioni dal PRA a luglio sono in calo del 5,2% rispetto allo stesso mese del 2021.

Dall’inizio dell’anno le radiazioni sono diminuite del 30,7% per le auto, del 2,4% per le moto e del 28,2% per i veicoli in generale, arrestando di fatto il rinnovo del parco circolante nel nostro Paese.