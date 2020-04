COISP – SINDACATO DI POLIZIA * CORONAVIRUS: PIANESE, « LE RISORSE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE SIANO UTILIZZATE PER ACQUISTARE I DPI PER IL PERSONALE SANITARIO »

Coronavirus: Pianese (Coisp), risorse sanzioni vadano a dpi sanitari e Polizia. “La Polizia di Stato, come le altre Forze di Polizia, è ogni giorno impegnata per verificare che tutti rispettino l’obbligo di non uscire di casa se non per motivi di necessità o di lavoro. Donne e uomini in divisa stanno svolgendo un lavoro fondamentale, mettendo a repentaglio la loro stessa salute per tutelare la collettività”.

Così Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. “Per questo chiediamo che le risorse derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate per la violazione delle norme volte a contrastare la diffusione del Covid 19 siano utilizzate per acquistare dispositivi di protezione individuale, in particolare mascherine e guanti, per il personale sanitario e delle Forze di Polizia, ossia per coloro che sono maggiormente esposti al rischio contagio e che continueranno a esserlo anche nei prossimi mesi”, conclude.