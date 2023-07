CONSIGLIO PAT * SECONDA COMMISSIONE: « L’OFFERTA TURISTICA SI ARRICCHIRÀ CON IL “GLAMPING”, TENDE ATTREZZATE PER SOLUZIONI DI SOGGIORNO »

15.18 - lunedì 17 luglio 2023

L’offerta turistica trentina si arricchirà presto con il “glamping” (glamour camping), ossia con la possibilità per le strutture di campeggio di proporre ai clienti tende attrezzate per soluzioni di soggiorno particolarmente piacevoli e anche di lusso. Stamane all’unanimità (soddisfatto in particolare Pietro De Godenz) la II Commissione consiliare, presieduta da Luca Guglielmi, ha dato parere favorevole alle modifiche regolamentari necessarie sulla legge provinciale 19 del 2012.

Il passaggio serve a prevedere questa fattispecie, diversa dalle classiche tende di campeggio e anche dai bungalow, una soluzione che non comporta un impatto urbanistico ma va comunque regolamentata. Su richiesta di Faita (campeggiatori) si è anche modificata una norma proprio sui bungalow, la cui misura massima sarà stabilita autonomamente dai Comuni.