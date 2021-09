RAI 2 – “ L’ISPETTORE CALLIANDRO “ * « GIAMPAOLO MORELLI TORNA NEI PANNI DEL POLIZIOTTO PIÙ PASTICCIONE E ANOMALO DEL PICCOLO SCHERMO, DA MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE »

Giampaolo Morelli torna nei panni del poliziotto più pa- sticcione e anomalo del piccolo schermo, nell’attesissima ottava stagione de L’Ispettore Coliandro. Il ritorno 4, serie tv in 4 serate, in onda prima visione su Rai2 da mercoledì 22 settembre con il primo appuntamento dal titolo “Fantasma”. Nuovi casi. Stessa città: Bologna. Stesso “fiuto” nelle indagini, ma anche la medesima inclinazione naturale a cacciarsi nei guai. Il tempo cambia tutto, ma non l’inossidabile ispettore Coliandro.

La serie – una coproduzione Rai Fi- ction-Garbo Produzioni – è ideata da Carlo Lucarelli e scritta dallo stesso Lucarelli con Giampiero Rigosi. I pro- duttori creativi sono i Manetti Bros, che firmano la regia insieme a Milena Cocozza.

Nel cast, insieme a Giampaolo Morelli, anche Paolo Sassanelli (Gam- berini), Caterina Silva (Bertaccini), Max Bruno (Borromini), Veronika Logan (la Longhi), Alessandro Ros- si (De Zan), Benedetta Cimatti (la Buffarini), Luisella Notari (la Paffo- ni), Francesco Zenzola (Lorusso) e Mahmood Muhammad Tahir (Amid).

Il box set de “L’Ispettore Coliandro. Il ritorno 4”, proposto in anteprima l’8 settembre scorso da RaiPlay, è disponibile sulla piattaforma digitale.