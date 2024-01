MARCIALONGA FIEMME E FASSA (TN) * SCI: « CALA IL SIPARIO SULLA 51ESIMA EDIZIONE, LACRIME DI GIOIA PER PAOLA DELLANTONIO (ULTIMA CLASSIFICATA) »

20.07 - domenica 28 gennaio 2024

Non contiene la sua emozione Paola Dellantonio, che col pettorale 5333 è l’ultima classificata della 51.a edizione di Marcialonga. Lacrime di gioia all’arrivo per la 40enne di Castello di Fiemme, che alla sua prima apparizione alla granfondo viene festeggiata al traguardo di Cavalese. “Da 1 a 10 questa Marcialonga mi è piaciuta 11! Che emozione unica, ricorderò tutto di questa giornata, ogni singolo chilometro dall’inizio alla fine. Non mi sembra vero e sono felicissima” dichiara un’emozionatissima Paola. Genuina la felicità della donna che in 9h 54’ 28” ha portato a termine la sua prima Marcialonga.

E con la fine degli arrivi al traguardo può cominciare la festa: musica, canti, balli e gli immancabili fuochi d’artificio fanno calare il sipario sulla 51.a edizione di Marcialonga. “Un successo non casuale e improvvisato, ma frutto del grande lavoro dei nostri instancabili e indispensabili volontari”, queste le parole del presidente Angelo Corradini a sigillo di un’edizione memorabile.