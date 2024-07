MEDIASET – CANALE 5 * “POMERIGGIO CINQUE”; « CASO PIERINA PAGANELLI, CLIP ESCLUSIVE E INEDITE DELLA PRIMA TESTIMONIANZA DELLA MOGLIE DI LOUIS DASSILVA (VALERIA BARTOLUCCI)»

19.28 - mercoledì 24 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

LINK

Clip esclusive e inedite – che documentano le parole che la donna ha reso agli inquirenti il 3 novembre 2023 – della prima testimonianza di Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, unico indagato per l’omicidio di Pierina Paganelli, sono andate in onda oggi a “Pomeriggio Cinque News”, il programma condotto da Simona Branchetti su Canale 5.

Bartolucci: «Mio marito mi ha detto: “Guarda, verranno fuori delle cose, perché Manuela (Bianchi, ndr) è stata risentita e sono agli atti delle cose”… forse non ha usato la parola “agli atti”, però ha detto: “È stato detto al P.M., quindi, prima che lo sai dalla stampa, dai giornali… perché qualcosa già si muove”.

Siccome la storia della relazione io non l’ho saputa da mio marito – un’ipotesi sempre ventilata dalla stampa -era ovvio che i primi giorni l’ho interpretata come una maldicenza…».

E, ancora: «Nel senso… per aggiungere quel tocco di squallore… era una storia che già era raccapricciante… mi sono molto spesa, sia con mio marito sia con Manuela, per dire: “Ragazzi… a parte me, che mi viene di riflesso il discredito, ma anche a voi”… perché, come ho detto in più di un’occasione a Manuela, “Tu sei comunque una moglie, una madre di una figlia minorenne, una testimone di Geova fervente e credente… non ti sembra il caso di mettere un fermo a questa storia, che comunque anche nella migliore delle ipotesi getta discredito su di te? Perché non giova alla tua immagine. Già la stampa ti ritiene tra i sospettati, più tu gli lasci dire impunemente che avevi pure una relazione con il vicino di casa, questa cosa è vera o non è vera? Se la sono inventata o no?” E lei mi ha detto: “Ah! Se la sono inventata! Non ho mai avuto una relazione, né con tuo marito né con nessun altro… però questa voce su di me circolava da un po’”».

Bartolucci parla anche del ritrovamento del corpo di Pierina Paganelli: «No… nel messaggio che mi ha mandato (Louis, ndr.) c’era scritto: “Hanno trovato la Piera”… No… “la Manuela ha trovato la Piera morta nel garage”».

PM: Eh!

Bartolucci: «”E adesso c’è l’ambulanza”… forse voleva dire la Polizia e l’ambulanza».

PM: E a lei non è sembrata strana questa…

Bartolucci: «Inizialmente no. Però ho pensato: una signora di 79 anni che sta (sovrapposizione di voci, ndr.) in buona salute… gli fosse venuto un infarto… anche perché “la Manuela ha trovato la Piera morta nei garage” mi ha fatto pensare subito che poteva essere stata trovata stesa per terra, nelle aree comuni, davanti al suo box. A un certo punto ho visto che Louis era venuto dentro e ha detto: “Vado un attimo da Loris”. Io ho risposto: “Sì, ma non stare via molto, perché dopo mangiato prendi il Brufen”. E lui: “No – stava parlando di un sito, ma da un balcone all’altro – vado un attimo”, ed è andato. Io, mentre stava uscendo, sulla porta, gli ho detto: “Ce la fai ad andare di sotto?”… “A fare cosa?”… “A prendere il cibo per i gatti”… “Eh, dopo vedo”… “Dai, allora lascia stare che vado io”… “No, no, dai vado, vado”. Così è andato in casa di Loris (Bianchi, ndr), dalla Manuela… non so quanto si è trattenuto… comunque, alle otto meno dieci era… non so quanto tempo è stato dalla Manuela, che poi quanto ci ha messo a scendere a prendere il cibo dei gatti – che era nel garage – con il ginocchio che gli faceva male, avrà fatto più piano possibile… sarà andato piano».

PM: Allora… lei era vestita così, Louis come era vestito quel giorno?

Bartolucci: «La maglia veramente non ricordo… è da prima che ci penso, quando me l’ha chiesto l’Ispettore…».

Ispettore: La maglia bianca…

Bartolucci: «Maglia… diciamo che sono quasi convinta che fosse una maglia bianca, con le maniche lunghe, con lo scollo rotondo».

PM: Maglia bianca…

Ispettore: Quasi convinta?

Bartolucci: «Sì… nel senso che ricordo che era bianca, ricordo che era con le maniche lunghe».

Link: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/pomeriggiocinquenews2024/omicidio-pierina-valeria-indagata-per-stalking-verso-manuela_F313400901028C10