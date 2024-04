LUI (PROGETTO ROVERETO) * COMUNALI: « MIO DOVERE MORALE ESSERE IN CAMPO, MI DEDICHERÒ ALLA CITTÀ DOVE SONO NATO E CHE AMO »

17.16 - lunedì 8 aprile 2024

“Accolgo l’invito di mettermi in gioco accettando la candidatura a Sindaco di Rovereto alle elezioni comunali del 26 maggio che mi viene proposta da ‘Progetto per Rovereto’, dalle liste civiche, moderate ed autonomiste che si propongono quale alternativa valida e credibile all’Amministrazione uscente.

Da roveretano sento il dovere morale di offrire il mio contributo ad un progetto che nasce per dare voce alla società civile, dare una possibilità a tante cittadine e cittadini di contribuire alla Rovereto che vuole cambiare e vuole voltare pagina. Farò del mio meglio per costruire e rendere ogni giorno più forte questo progetto e fin d’ora rivolgo un accorato appello a tutte quelle forze, individuali e collettive, che nel solco della discontinuità vogliano contribuire a rendere sempre più robusta, ampia e rappresentativa la nostra proposta alla cittadinanza.

La mia candidatura non sarà un luogo concettuale statico ma assolutamente dinamico, un laboratorio, un cantiere di idee, di proposte e di programmi cui tutte e tutti i cittadini saranno chiamati a contribuire a prescindere dal colore politico. Siamo e ci rivolgiamo in primo luogo agli elettori moderati, civici e autonomisti, ma daremo certamente spazio anche alle tante roveretane e ai tanti roveretani convinti che sia necessario invertire la rotta per fermare il declino della nostra città. Rovereto merita di avere un’Amministrazione aperta al confronto, in contatto con la società reale, in grado di rappresentare tutte le anime della nostra città, di offrire prospettive concrete ai nostri giovani. Tutti quelli che condividono questa urgente necessità trovano spazio e voce in questo progetto, fortemente motivato a realizzare un grande cambiamento.

Al centro della mia azione ci sarà #SoloRovereto, come fatto in questi anni in un altro ruolo, metterò a disposizione dell’Amministrazione la mia esperienza e le progettualità che ho proposto e condiviso. Lavorerò per valorizzare l’economia cittadina, composta da tante micro e piccole imprese che ne costituiscono una formidabile ossatura, garantire la massima sicurezza ed il decoro urbano, il rispetto e gli spazi per le persone anziane, le necessarie politiche di sviluppo per creare opportunità per i giovani, oggi spesso fragili in un mondo privo di certezze.

#SoloRovereto, appunto: se sarò eletto non avrò alcun’altra ambizione provinciale o nazionale, e il mio unico scopo sarà dedicarmi alla città dove sono nato e che amo, e al benessere di tutti i suoi abitanti”.

Lo dichiara Gianpiero Lui, candidato Sindaco di “Progetto Rovereto”.