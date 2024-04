” LISTA ‘LUI SINDACO’ ” * COMUNALI ROVERETO: « ANDREA ZAMBELLI IN CAMPO, IMPORTANTE VALORE AGGIUNTO »

12.58 - lunedì 15 aprile 2024

“Andrea Zambelli (nell’immagine allegata con Gianpiero Lui) sarà candidato con la Lista ‘Lui Sindaco’ alle elezioni comunali del 26 maggio a Rovereto. Si tratta di un’adesione importante, che rende la nostra Lista a sostegno di Gianpiero Lui ancora più competitiva.

Zambelli, sin da giovanissimo appassionato alla politica intesa come servizio per il bene comune, consigliere comunale, già candidato sindaco unitario per il centrodestra alle comunali nel 2020, rappresenta per molte e molti roveretani un importante punto di riferimento, e per noi come lista un valore aggiunto che ci rende ancora più forti.

Nei prossimi giorni comunicheremo i nominativi delle altre candidate e degli altri candidati, certi che la nostra compagine, assieme alle liste che fanno parte di “Progetto per Rovereto”, possa costituire per la nostra città una valida alternativa per il cambiamento dopo troppi anni di declino che stanno penalizzando la città ed i roveretani”.

Lo dichiara la “Lista Lui Sindaco”.