“KID PASS“ * 10MO ANNIVERSARIO: «UN TOUR DI EVENTI NEI LUOGHI DI CULTURA PIÙ FAMILY FRIENDLY D‘ITALIA, IL 2 GIUGNO TAPPA AL MUSE DI TRENTO»

13.46 - lunedì 27 maggio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nel corso del 2024 Kid Pass promuove una giornata di eventi in ciascuna delle 6 realtà culturali nazionali che si distinguono per l’impegno nell’accoglienza e nell’inclusione delle famiglie e dei bambini, premiando le più attive.

Ad attendere i visitatori al prestigioso Museo delle Scienze ci sarà l’evento “PlayMUSE”, nell’ambito del quale Kid Pass proporrà incontri ed esperienze innovative e consegnerà alla direzione il “Cuore di Kid Pass”, uno speciale riconoscimento destinato alle realtà che si dedicano con continuità ed efficacia alle iniziative per famiglie.

Kid Pass, il primo network italiano dedicato al tempo libero di qualità con i bambini, compie 10 anni e festeggia con un tour di eventi che nel 2024 coinvolgerà i luoghi di cultura più iconici e family friendly d‘Italia: si è iniziato da Città della Scienza di Napoli il 21 aprile per proseguire alla Casa di The Human Safety Net di Venezia l’11 maggio, e domenica 2 giugno sarà la volta del MUSE – Museo delle Scienze di Trento, dove si svolgerà l’evento “PlayMUSE”, nell’ambito del quale Kid Pass proporrà un momento celebrativo del decennale, dimostrazioni di robotica educativa con la squadra di giovanissimi talenti Astrogate, attività interattive in inglese a tema preistoria con Pingu’s English, attività ludiche con il fumetto Penny Green dedicato al riciclo, i giochi innovativi Salvanimali e Mathinmagic realizzati dai ragazzi (qui il programma ).

Kid Pass, con un portale e un magazine digitale, è diventato il punto di riferimento delle famiglie con bambini che desiderano vivere esperienze di qualità: nato come startup insediata nell’incubatore del Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia, oggi conta oltre 100 mila consultazioni del sito kidpass.it ogni mese, 20 mila iscritti alla newsletter, più di 20 mila eventi promossi e una community che comprende 130 strutture culturali. In particolare, sono entrati nell’agenda delle famiglie due appuntamenti annuali nei musei e luoghi di cultura del Paese: i Kid Pass Days (quest’anno la decima edizione si è svolta sabato 11 e domenica 12 maggio in oltre 120 musei e sedi culturali in tutta Italia) e Avventure tra le pagine in collaborazione con gli autori per bambini (appuntamento annuale in novembre).

La programmazione del 2024, per festeggiare i 10 anni, si arricchisce di un tour di eventi che coinvolge i luoghi di cultura più iconici e family friendly d‘Italia: si è iniziato da Città della Scienza di Napoli il 21 aprile e dalla Casa di The Human Safety Net di Venezia l’11 maggio, e dopo la tappa al MUSE – Museo delle Scienze di Trento del 2 giugno si proseguirà all’Exlpora – Museo dei bambini di Roma il 28 settembre, all’Acquario di Genova e alla Città dei Bambini e dei Ragazzi il 19 ottobre e al Museo del Duomo di Milano il 17 novembre.

Kid Pass consegna ai musei coinvolti nel tour uno speciale riconoscimento, per ringraziarli della collaborazione con impegno, continuità ed efficacia alle iniziative per famiglie. Sostengono il tour e partecipano con attività di edutainment: Mielizia – CONAPI, Pingu’s English Italia, Dinosauri in Carne e Ossa. Pingu’s English Italia insieme alle sedi locali parteciperà a tutte le tappe del tour con laboratori in inglese per imparare la scienza e l’arte con attività divertenti, giochi ed esperimenti.

Il tour è promosso con la Media Partnership di Rai Kids e Rai Radio Kids. Il programma di Trento. Domenica 2 giugno, in occasione della quinta edizione di “PlayMUSE. Giochi da tavolo nella scienza”, con Kid Pass al MUSE di Trento bambine e bambini potranno imparare divertendosi con un vasto programma di attività ludiche da provare insieme a tutta la famiglia. Ma come prima cosa, alle 11.00 all’Agorà, si festeggeranno i 10 anni di Kid Pass e le esperienze magnifiche per tutti i piccoli nei luoghi di cultura più belli d’Italia, con la consegna al MUSE del “Cuore di Kid Pass”, il riconoscimento di merito nell’accoglienza delle famiglie attraverso la promozione di esperienze innovative di valore a misura di bambini.

Il programma family inizierà alle 11.30 con l’appuntamento con la squadra veneta composta da giovanissimi talenti della robotica Astrogate (membri dell’Associazione GATE Italy), premiata per il terzo anno consecutivo alla First LEGO® League Challenge 2024 e qualificata per la competizione mondiale a Sidney: per l’appuntamento al MUSE proporrà una dimostrazione con robot autonomi progettati e costruiti in autonomia (età consigliata 8 – 16 anni).

Alle 11.50 ci si divertirà con l’inglese: un viaggio nel passato con Pingu’s English, per scoprire insieme alcuni degli animali più affascinanti che hanno abitato la Terra milioni di anni fa. Dopo una breve lettura dedicata ai dinosauri e alla preistoria, tutti i bambini saranno coinvolti in un divertente quiz a tema (età consigliata 6 – 11 anni). Si proseguirà alle 12.10 con “Penny green: giochiamo con il riciclo”: partendo da un’avventura a fumetti per educare alla sostenibilità, si giocherà con i personaggi Penny Green e Tully per comprendere l’importanza dell’economia circolare, la corretta gestione dei rifiuti e il senso di responsabilità per il bene comune e la società. Per i bambini anche un fumetto educativo in omaggio grazie al sostegno dell’azienda Rino Tullis che produce presse per ridurre l’impatto dei rifiuti (età consigliata 6 – 12 anni). Dalle 14.00 alle 14.30 ci sarà una sfida per risolvere un grande cruciverba per bambini a tema scientifico realizzato ad hoc per il museo dalla casa editrice Tascabimbi (età consigliata 6 – 10 anni).

Dalle 14.30 alle 17.00, infine, si potrà allenare l’apprendimento con due giochi ideati da giovanissimi innovatori: Mathinmagic, gioco di carte che mira a sviluppare il pensiero creativo nella geometria (età consigliata dai 9 anni), e Salvanimali, che guiderà i più giovani nella conoscenza di alcuni dei rischi che minacciano le specie animali e delle scelte che potrebbero contribuire alla loro protezione (età consigliata dagli 8 anni).

Dalle 10 alle 17, inoltre, nell’atrio del MUSE sarà presente un corner dove poter conoscere meglio Kid Pass e tutte le sue proposte.

“Il MUSE è sempre stato un punto di riferimento e fonte di ispirazione anche per il nostro lavoro. In questi dieci anni di attività in Kid Pass abbiamo cercato di far sì che le proposte culturali più innovative e accessibili per le famiglie con bambini, come quelle del MUSE, non restassero dei casi isolati. – spiega Marianna Vianello, CEO di Kid Pass – Abbiamo lanciato la sfida di creare una rete di musei, attiva nelle iniziative a misura di bambino da nord a sud e ce ne siamo presi cura, anno dopo anno, promuovendo e sollecitando la progettualità delle strutture da un lato e coinvolgendo il pubblico delle famiglie dall’altro. Il risultato è una contaminazione positiva delle esperienze di successo”.

“Siamo molto felici e orgogliosi di ricevere un riconoscimento da un partner prestigioso impegnato nella promozione della cultura fin dalla prima infanzia, in linea con i nostri obiettivi istituzionali, ancor più sottolineati dall’essere Museo Amico dei bambini delle bambine e degli adolescenti dell’Unicef e detentori del marchio Family in Trentino. – sottolinea Alberta Giovannini, sostituta direttrice Ufficio Organizzazione risorse umane e servizi diversi di gestione del MUSE di Trento – Kid Pass coniuga la scelta di canali innovativi di comunicazione con metodi consolidati di divulgazione, ricercati dalle famiglie attente e sensibili a esperienze di qualità. Particolare la scelta di lanciare maratone di eventi tematici che riescono a creare una rete di coinvolgimento di realtà culturali piccole e grandi in tutta Italia. Come il MUSE, Kid Pass è attento all’accessibilità e all’inclusione. Sono questi i motivi per i quali come MUSE collaboriamo proficuamente e cerchiamo di contribuire alla partnership con contenuti di rilevanza scientifica ed educativa al contempo divertenti e che possano essere ricordati con gradevolezza dal pubblico. In questa occasione particolare la scelta operata è stata quella di affiancarli al nostro consolidato format Play MUSE, perché il gioco è una delle forme di apprendimento e di esperienza che privilegiamo”.