CARABINIERI – BORGO VALSUGANA (TN) * « AVEVA SCIPPATO UNA SIGNORA DI 67 ANNI, INDIVIDUATO E DENUNCIATO UN GIOVANE 18ENNE DI SCURELLE »

Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Borgo Valsugana hanno individuato e denunciato un giovane 18enne di Scurelle per lo scippo in danno di una signora di 67 anni.

La vittima, residente a Telve, dopo aver fatto la spesa presso un centro commerciale di Borgo Valsugana, era in attesa dell’autobus per fare rientro a casa, quando un giovane parzialmente travisato dal cappuccio del giubbotto e dalla mascherina, le si è avvicinato strappandole via la borsa.

La malcapitata, d’istinto, ha cercato di trattenere la borsetta, senza riuscirvi, ma soverchiata dal ladro, temendo conseguenze ben più gravi e vista l’ora tarda, ha lasciato la presa, trovandosi peraltro da sola nella zona.

Lo scippatore, riuscito nel suo intento e agevolato dalla scarsa illuminazione dei luoghi, si è immediatamente dileguato per le vie adiacenti.

Ancora scossa per l’accaduto, la donna si è recata presso la locale caserma dei Carabinieri, aperta 24 ore al giorno, ove dopo essere stata tranquillizzata e rassicurata, ha raccontato l’accaduto.

Sulla base delle scarne indicazioni fornite, i Carabinieri si sono subito adoperati per le ricerche, ripercorrendo la via di fuga del reo e battendo tutte le vie contermini, fino a rinvenire -lungo la strada- un telefono cellulare verosimilmente smarrito dallo scippatore in fuga.

Il rinvenimento del cellulare ha consentito di risalire all’identità del 18enne, che è stato subito rintracciato e accompagnato in caserma ove, vistosi ormai alle strette, ha confessato la sua responsabilità, consentendo anche il ritrovamento della borsa con tutti gli effetti personali della vittima, ad eccezione di pochi euro, che erano stati utilizzati per l’acquisto di due bottiglie di liquore, che avrebbe voluto consumare assieme ad alcuni amici. Il giovane, incensurato, sarà così deferito all’Autorità Giudiziaria di Trento per furto con strappo.