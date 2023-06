ITEA * INCENDIO GARAGE A ROMAGNANO: PRESIDENTE GEROSA, « RIENTRATI TUTTI GLI INQUILINI NELLE PROPRIE ABITAZIONI, GARANTITI I SERVIZI »

19.41 - venerdì 2 giugno 2023

Nel cuore della notte sono stata subito allertata dai nostri tecnici, e come me il nostro Direttore Generale, per l’incendio scoppiato nel piano garage di un immobile Itea a Romagnano. Insieme ai vigili del fuoco si è attivata immediatamente la macchina organizzativa di Itea e delle ditte che con noi lavorano. Ci siamo adoperati perché venissero garantite ai nostri inquilini tutte le forniture dei servizi attraverso un intervento di emergenza, al quale seguiranno tutti quelli necessari per la messa in pristino dei locali.

I residenti sono stati provvisoriamente evacuati durante le fasi di spegnimento del fuoco per garantirne la sicurezza, e a seguito delle operazioni e delle verifiche dei luoghi sono stati fatti rientrare tutti nelle proprie abitazioni. In merito alle cause scatenanti sulle quali in tanti mi stanno chiedendo, attendiamo di acquisire il verbale dei vigili del fuoco per avere certezza della natura dell’incendio, fino ad allora non potrò esprimermi. Ringrazio i tecnici di Itea e tutti coloro che in piena notte hanno lavorato prontamente e alacremente per evitare quella che sarebbe potuta altrimenti diventare una tragedia, e garantire la possibilità per i nostri inquilini di rientrare nei propri alloggi nel minor tempo possibile, diminuendo al massimo il disagio.