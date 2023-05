MEDIASET – CANALE 5 * “ STRISCIA LA NOTIZIA”: “ TAPIRO D’ORO A ENRICO PAPI CHE RUBA LA BUSTA ALLA CONDUTTRICE DELL’ISOLA DEI FAMOSI, ‘ NESSUNA TENSIONE. NON HO LITIGATO CON ILARY E NON LASCIO IL PROGRAMMA’ “

20.58 - martedì 2 maggio 2023

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Enrico Papi – il secondo della carriera – per le presunte tensioni tra lui e Ilary Blasi durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi, in cui ha strappato dalle mani della conduttrice la busta con il nome dell’eliminato.

L’inviato del tg satirico l’ha intercettato oggi negli studi Mediaset di Cologno Monzese e gli ha chiesto: «Perché l’ha fatto? Soffre il fatto di non essere il conduttore?». «No. In quel momento mi è semplicemente passato per la testa di prendere la busta. Sono fatto così», ha risposto Papi: «Non ho litigato con Ilary e non mi cacciano dal programma».