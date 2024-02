ITAS – ACLI TRENTINE – MUTUA CST * “ITACA“: « QUARTIERE LE ALBERE, INAUGURATO IL NUOVO SPORTELLO DI WELFARE PER I CITTADINI »

12.58 - martedì 6 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

Inaugurato oggi ITACA, il nuovo sportello di welfare per i cittadini. ITAS Mutua, ACLI Trentine e Mutua CST, uniscono forze e competenze per offrire in un unico luogo servizi integrati in un nuovissimo spazio nel quartiere Le Albere a Trento.

Si chiama ITACA, con un rimando letterale ai tre partner coinvolti ma anche alla leggendaria patria di Ulisse, il nuovissimo spazio di uffici aperti al pubblico, inaugurato questa mattina nel quartiere Le Albere (via della Costituzione, 34) a Trento.

Uno spazio che – come evocato dal nome – ha l’ambizione di rappresentare un “punto di approdo” per i cittadini che chiedono servizi di welfare, uno “sportello” di consulenza e ascolto voluto e gestito direttamente da tre importanti realtà trentine attive nel mondo del welfare: la Compagnia assicurativa ITAS Mutua, le ACLI Trentine e il CST – Cooperazione Salute Trentino.

Obiettivo dichiarato è quello di prendersi cura delle persone e dei loro bisogni, mettendo a disposizione della comunità uno spazio condiviso di competenze, esperienze e risorse, ma soprattutto un luogo in cui i cittadini possano trovare risposte a 360 gradi ai propri bisogni previdenziali, assicurativi, sanitari.

ITACA Spazio Welfare intende quindi offrire alla collettività un servizio di prossimità creando una vera e propria rete di welfare integrato, che faccia sentire ognuno parte di una comunità mutualistica più ampia.

“Essere capofila di questo progetto ha un grande valore per la nostra Compagnia – ha affermato Alessandro Molinari amministratore delegato e direttore generale ITAS Mutua – da oltre due secoli impegnata nella tutela dei nostri soci assicurati.

Con questo taglio del nastro intendiamo offrire oggi una vera e propria casa per tutti coloro che hanno specifiche esigenze in ambito welfare, in particolar modo per quanto riguarda la previdenza integrativa e rischi connessi alla non autosufficienza, soprattutto alla luce dell’importanza che il tema assume per il futuro e la tenuta della nostra società. Si tratta di un settore vitale, che si propone di assicurare a tutti i cittadini i servizi essenziali per la loro vita, ma che il settore pubblico ha sempre più difficoltà a garantire. Per questo ITAS, assieme ai suoi importanti partner, si propone di fare fino in fondo la sua parte e di farlo dimostrando ancora una volta la propria naturale propensione a fare sistema nel nostro territorio.”

Luca Oliver, presidente ACLI Trentine ha dichiarato: “Prima di fornire servizi le ACLI sono ‘al servizio’. Al servizio dei cittadini, delle donne e degli uomini che hanno un bisogno o, più semplicemente, che hanno bisogno. Per essere al servizio è necessario essere prossimi, essere vicini alle persone anche con la consapevolezza dei costi organizzativi ed economici che questo comporta. Per questo abbiamo da subito collaborato con entusiasmo e tanta volontà al progetto ITACA. ITACA non è solo uno sportello, è soprattutto uno sforzo collettivo che riunisce soggetti e valori preziosi per la comunità trentina: mutua, cooperazione e volontariato. Grazie alle persone che hanno lavorato al progetto e che lavoreranno nello spazio ITACA, sono certo che questo è l’inizio di una forma di integrazione virtuosa in grado di immaginare e realizzare un welfare innovativo ed efficacie.”

“Il paradigma mutualistico che ha ispirato generazioni di trentini fin dall’800 nella ricerca di soluzioni condivise ai bisogni delle persone – aggiunge Michele Odorizzi, presidente di Mutua CST – è lo stesso che ha motivato la Cooperazione Trentina a costituire Mutua CST e a partecipare convintamente al progetto ITACA. Nel contesto odierno, organizzare e rendere sostenibili e accessibili i percorsi di cura per i non autosufficienti, piuttosto che ‘temperare’ il costo di accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari pubblici e privati, costituiscono le nuove frontiere di impegno per essere utilmente e fattivamente accanto alle persone e alle famiglie.”

All’inaugurazione ha partecipato anche l’assessora comunale Monica Baggia che ha sottolineato “l’importanza del privato come partner fondamentale per l’ente pubblico che, da solo, non è più in grado di sostenere tutte le esigenze dei cittadini. L’amministrazione comunale è consapevole di questo e decisa a collaborare attivamente con le realtà private, come quelle presenti oggi, che potranno portare a cooperazioni utili per l’intera comunità.

Siamo particolarmente lieti, inoltre, che questo spazio sia stato inaugurato alle Albere, un quartiere che si sta animando sempre di più” – conclude l’assessora.

Per usufruire dei molteplici servizi in ambito welfare offerti a ITACA, è possibile prenotare un appuntamento con queste modalità:

Per i servizi ITAS

Da lunedì a giovedì ore 8-12 / 14-17:30

Venerdì ore 8-13

Tel. 349 9876921

spazioitaca@gruppoitas.it

Per i servizi ACLI

Da lunedì a giovedì ore 8-12 / 13-17

Venerdì ore 8-12 / 13-16

Tel. 0461 277277

info@aclitrentine.it

Per i servizi Mutua CST

Da lunedì a giovedì ore 9-13 / 14-17

Venerdì ore 9-13 / 14-16

Tel. 0461 1975485

promozione@mutuacst.it