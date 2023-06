ISTITUTO COMPRENSIVO ALDENO-MATTARELLO (TN) * “ETWINNING SCHOOL”: PASQUINI, « ALLA NOSTRA SCUOLA L’IMPORTANTE RICONOSCIMENTO EUROPEO »

08.07 - martedì 27 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Articolo attestante un importante riconoscimento ottenuto dalla nostra scuola.

prof.ssa T. Chiara Pasquini

Dirigente Scolastica I.C. Aldeno-Mattarello

Con piacere annunciamo che Il nostro istituto è stato insignito del riconoscimento europeo di “eTwinning School”, ottenuto grazie all’ impegno profuso nella promozione della metodologia eTwinning e dei suoi valori tra studenti e docenti. Tale riconoscimento attesta e apprezza il coinvolgimento, l’impegno e la dedizione non solo dei singoli eTwinner ma di un’intera scuola, all’interno della quale il team di insegnanti collaborano tra loro, sia come effettivi partecipanti e sia come simpatizzanti, favorendo il lavoro dei colleghi e degli alunni direttamente interessati.

Le Scuole eTwinning sono riconosciute a livello europeo in quanto modelli di riferimento per eTwinning e formano una rete di scuole leader finalizzate a ispirare lo sviluppo dell’azione Hanno molta visibilità a livello europeo e possono esibire il loro Certificato di Scuola eTwinning nei loro materiali promozionali e informativi. Dopo aver superato una procedura di selezione da parte dell’Unità eTwinning di Bruxelles, le scuole premiate con il titolo di eTwinning School beneficiano di notevole visibilità a livello europeo, formano una rete europea di scuole leader nell’offerta formativa in eTwinning e ne ispireranno i futuri sviluppi. In particolare, tali scuole sono riconosciute leader in aree come:

– la pratica digitale

– la pratica di eSafety

– gli approcci innovativi e creativi alla pedagogia

– la promozione dello sviluppo professionale continuo dello staff

– la promozione delle pratiche di apprendimento collaborativo con staff e studenti.

Oltre al conseguimento del titolo di “Scuola eTwinning”, l’istituto riceverà presto uno “school pack” contenente:

un badge digitale visibile nella piattaforma ESEP (https://school-education.ec.europa.eu/it);

un certificato digitale scaricabile da ogni singolo eTwinner dell’istituto;

la pubblicazione nella lista ufficiale delle Scuole eTwinning sul Portale europeo eTwinning;

una lettera ufficiale di congratulazioni dalla Commissione europea

e una targa.

Collaborare in E-twinning permette lo scambio di conoscenze ed esperienze, il confronto fra i metodi di insegnamento, l’arricchimento culturale, linguistico e umano degli studenti e docenti partecipanti. E-Twinning è infatti anche un’importante fucina di formazione professionale, in quanto la piattaforma permette infatti di collaborare con i colleghi di tutta Europa grazie ad iniziative e strumenti come i Gruppi, le Sale Insegnanti e i Learning Event, veri e propri corsi di aggiornamento online.

Esiste inoltre una rete di Ambasciatori, ovvero di docenti o dirigenti che si fanno portavoce e promotori di questa azione e nel nostro Istituto la Dirigente Scolastica Chiara Pasquini svolge il ruolo di Ambasciatrice Scuola per il Trentino Alto-Adige.

I principali progetti svolti negli ultimi anni, alcuni dei quali hanno anche ottenuto i Quality Labels (Certificati di Qualità) nazionali e internazionali.

2022-23

Let’s save energy together

Environments through art

Insieme con il coding

Keeping our school green garden

About us, our schools and where we live

Students Exchange Železná Ruda-Aldeno

Auf dem Bauernhof

Energie Sparen!

2021-22

Let’s go green (premiato con il Quality Label)

Women and science (premiato con il Quality Label)

Once upon a time (premiato con il Quality Label)

2020-21

Keep growing (premiato con il Quality Label)

Keep growing welcome to our secondary school (premiato con il Quality Label)

2019-20

Coding to save the planet

Heroes of the 20th century

Landscapes through art

Lets grow our primary school garden

Lets grow our secondary school garden

2018-19

Home Sweet Home

Per il 2023-24 sono in fase di creazione un ampio numero di nuovi progetti di tipo disciplinare e interdisciplinare, aperti a tutte le classi dalle terze SP alle terze SSPG, con scuole partner di tutta Europa.