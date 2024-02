“HOCKEY PINÉ“ * SPORT TRENTINO: « CONSOLIDATA LA POSIZIONE DI TESTA IN CLASSIFICA, GRAZIE AD UN NETTO 0-5 CONTRO I “MILANO DEVILS“ »

15.41 - domenica 11 febbraio 2024

L’Hockey Piné vince 0-5 a Sesto San Giovanni. Trentini straripanti contro i Milano Devils. Grazie ad un netto 0-5 ieri sera l’Hockey Piné ha travolto i Milano Devils e si è avvicinato nel migliore dei modi alla sfida chiave della seconda fase in programma sabato prossimo.

La cronaca. Daniele Colombini porta gli ospiti in vantaggio dopo 17 minuti. Il secondo periodo incomincia con Belloni, che cerca di riaprire la gara senza però trovare la gabbia delle tigri, che rispondono al 33′ sempre con Colombini. Negli ultimi minuti del secondo tempo Pallabazzer fissa il parziale sullo 0-3.

Al 50′ Quirini riesce a superare l’estremo difensore dei Milano Devils e permette così all’Hockey Piné di allargare il vantaggio. Nell’ultima frazione di gioco Pertoldi prepara l’azione per Varesco, che al 51’ chiude il match, portando il punteggio finale sullo 0-5 per il Piné. L’attacco dei gialloneri è stato capace di costruire numerose occasioni da rete e la difesa trentina non ha permesso ai Milano Devils di concretizzare davanti all’ estremo difensore ospite. Al suono della sirena quindi i pinetani hanno potuto sorridere.

Ora c’è nuovamente il Vinschgau nel mirino per la gara di ritorno. I ragazzi di Valcanover sono pronti ad affrontare la squadra di Laces sabato 17 febbraio alle ore 20.30 all’ Ice Rink di Piné. Per occasione sarà presente anche Stefano Dalvai, campione del mondo di coraggio in Australia. Stefano ha beneficiato nove anni fa di un trapianto di midollo osseo e ora partecipa a maratone e gare di trail running per sensibilizzare le persone a donare organi, sangue e tessuti.

I risultati della terza giornata di Round Robin del girone A: La partita che ha visto HC Gherdeina C – Ares Spot come protagonisti, è stata giocata mercoledì 7 febbraio ed è terminata 1-4 per l’Ares. La gara invece tra HC Chiavenna – HC Valpellice verrà disputata domenica 11.

La classifica: Ares Sport rimane in prima posizione con 20 punti, segue il Gherdeina con 10. In terza posizione si trova l’HC Chiavenna con 3. Il quarto posto della classifica è occupato dal Valpellice con 2 punti. I risultati della prima giornata di Round Robin del girone B: HC Milano Devils – HC Piné 0-5, AHC Vinschgau Eisfix – HC Cadore 5-1.

La classifica: l’Hockey Piné occupa la prima posizione con 15 punti, segue il Vinschgau con 13. Il Cadore occupa la terza posizione con 10 punti, chiude la classifica il Milano a quota 0.