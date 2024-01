CNA TRENTINO ALTO ADIGE * LAVORO: CORRARATI, « “INTELLIGENZA ARTIFICIALE, LE IMPRESE VANNO AFFIANCATE IN QUESTA SFIDA »

13.42 - mercoledì 24 gennaio 2024

“Intelligenza artificiale, le imprese vanno affiancate in questa sfida”. Il presidente di CNA Trentino Alto Adige Claudio Corrarati: “Servono competenze e ne abbiamo bisogno nell’immediato per non rimanere indietro. Chiediamo che questa tematica entri da subito nelle agende dei governi provinciali”.

“Dici intelligenza artificiale e per le imprese significa: opportunità, esigenza di tutela dai rischi e cambiamento. Il nostro dovere, come associazione di categoria, è quello di affrontare questa sfida del presente, prendendo per mano le nostre aziende. Per farlo abbiamo bisogno che la tematica entri con forza da subito nelle agende dei nuovi governi provinciali”. La richiesta arriva dal presidente di CNA Trentino Alto Adige Claudio Corrarati che pone l’accento su quella che, per il mondo del lavoro, è già una rivoluzione in atto. “Le aziende che si sono già approcciate a questa realtà ne stanno già traendo benefici. In Italia un’impresa su due ha già provato a utilizzare soluzioni di AI e il 70% di coloro che le hanno testate dichiarano di aver ottenuto vantaggi di produttività – prosegue Corrarati che nei giorni scorsi ha partecipato a Roma all’evento “ComunicherAI” targato CNA -.

Il vero rischio non è l’intelligenza artificiale che sostituisce l’uomo, ma il non aver saputo cogliere una sfida migliorando le proprie competenze che, questo sì il pericolo reale, lascerà fuori dal mercato una fetta di aziende. Cosa penseresti oggi di un’impresa che non usa i computer, internet, i social? Lo stesso accadrà domani per un’azienda che non userà l’intelligenza artificiale”. In questo contesto è chiaro che serviranno strumenti finanziari dedicati alle PMI per dare impulso alla diffusione dell’AI. “Noi come CNA siamo pronti ad affiancare le nostre imprenditrici e i nostri imprenditori in questa rivoluzione, che spesso richiederà di portare in azienda competenze esterne – conclude Corrarati – ma abbiamo bisogno che la politica ci sostenga in questo percorso, irrinunciabile se vogliamo che il tessuto economico della nostra terra rimanga competitivo anche fuori dai confini delle due province autonome”.