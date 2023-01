“OSPEDALE UNIVERSITARIO PROVINCIALE”: « IL DIBATTITO-TAVOLA ROTONDA IN DIRETTA VIDEO STREAMING (CON SINDACO IANESELLI, PRESIDENTE MEDICI IOPPI), DALL’HOTEL TRENTO (12/1 – ORE 17.00) »

17.16 - giovedì 12 gennaio 2023

Campobase ha organizzato per oggi, giovedì 12 gennaio alle ore 17:00 presso il Grand Hotel Trento, un incontro pubblico sul tema “Ospedale Universitario Provinciale”.

Introducono e moderano, per Campobase:

Carlo Stefenelli e Claudio Bortolotti

Sono attesi quali relatori:

● Presidente dell’Ordine dei Medici, Marco Ioppi

● Presidente dell’Ordine degli Infermieri, Daniel Pedrotti

● Presidente dell’Ordine degli Architetti, Marco Giovanazzi

● Presidente dell’Ordine degli Ingegneri, Silvia di Rosa

● Sindaco di Trento, Franco Ianeselli

● Sindaco di Rovereto, Francesco Valduga

● Assessora alla Salute della Provincia di Trento, Stefania Segnana (invitata)

● Rettore dell’Università di Trento, Flavio Deflorian

Segue pubblico dibattito.

Ingresso libero a tutta la popolazione interessata.

Nell’invito stampa si legge: «Preso atto dell’annullamento della procedura per la realizzazione del nuovo ospedale, scopo dell’evento è quello di stimolare un dibattito pubblico sulle caratteristiche tecniche, architettoniche e funzionali dell’importante opera, nonché sulla sua ottimale localizzazione anche alla luce delle criticità emerse in occasione della recente pandemia e della istituzione della nuova Facoltà di Medicina. Si intende, inoltre, porre l’attenzione sulla necessità di individuare procedure che consentano la realizzazione nei tempi più rapidi possibili della struttura che appare strategica per il rilancio e la riqualificazione del Sistema Sanitario Provinciale viste le gravi carenze strutturali del vecchio Ospedale Regionale Santa Chiara»