GUGLIELMI (FASSA) * AUTORITÀ MINORANZE LINGUISTICHE: « A MARGINE DELLA SEDUTA CONGIUNTA DEL CONSIGLIO PAT LA MIA SODDISFAZIONE »

15.52 - martedì 23 maggio 2023

A margine della seduta congiunta del Consiglio provinciale Pat con l’Autorità delle Minoranze linguistiche il Consigliere ladino Luca Guglielmi non nasconde l’emozione e la soddisfazione per un ulteriore riconoscimento, un nuovo passo avanti delle popolazioni cimbre, mochene e ladine nel percorso di una vera Autonomia nell’ Autonomia.

Dal secondo dopoguerra, infatti, prima la nostra Regione e poi le Province di Trento e Bolzano hanno ottenuto uno status differenziato proprio in funzione delle minoranze linguistiche ivi insediate.

Per la prima volta sono state le rappresentanze non politiche delle minoranze linguistiche ad aver avuto diritto di parola nel massimo consesso provinciale.

Le tre Lingue hanno risuonato nell’emiciclo negli interventi dei rappresentanti ufficiali eletti dal Consiglio provinciale nei discorsi di rito e di merito. Un momento davvero emozionante per tutti i presenti in Aula.

Il consigliere Guglielmi, primo firmatario della mozione poi votata all’unanimità ha voluto dedicare questa storica giornata istituzionale a due figure importanti e indimenticate della politica fassana : il compianto Senatore Ezio Anesi (primo consigliere fassano eletto nel 1983 ) e il fraterno amico Gino Fontana consigliere provinciale nella dodicesima legislatura.

Ai tre rappresentanti dell’Autorità delle minoranze linguistiche, al Presidente Kaswalder ed al Presidente Maurizio Fugatti (insostituibile amico delle prerogative delle lingue minoritarie) va il più sincero “Develpai” (in ladino : grazie!).

Luca Guglielmi

Consigliere provinciale ladino