QUESTURA DI TRENTO * CONTROLLO TERRITORIO: « ARRESTATO 32ENNE GHANESE CON NUMEROSI PRECEDENTI, DOVRÀ SCONTARE 4 ANNI DI CARCERE »

10.30 - venerdì 29 settembre 2023

Il personale della Polizia di Stato e gli agenti della Polizia locale di Trento hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un ghanese 32enne, senza fissa dimora e ricercato da giorni. L’uomo che aveva maturato un cumulo di condanne per spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio: dovrà restare in carcere per 4 anni e quatto giorni. Lo straniero è stato individuato in piazza Leonardo Da Vinci, a Trento.

La Questura di Trento rende noto che l’ufficio Immigrazione ha aperto le procedure per la revoca del permesso di soggiorno, in modo tale di disporre l’espulsione dell’uomo alla fine della sua carcerazione.