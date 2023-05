GRUPPO METALSISTEM (ROVERETO – TN) * OPEN DAY: « FAMIGLIE E BAMBINI DEI DIPENDENTI AL LABORATORIO DI ROBOTICA, NELLO STABILIMENTO DI VIA DEL GARDA IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO »

13.48 - sabato 20 maggio 2023

Un centinaio di bambini, figli dei dipendenti del Gruppo Metalsistem sono stati i protagonisti insieme ai loro familiari dell’Open Day, organizzato in occasione del 50° anniversario di fondazione nello stabilimento di via del Garda a Rovereto. Per tutto il pomeriggio-sera, allestiti per loro laboratori di robotica ed aree di giochi educativi e sensoriali dedicati, a seconda delle età.

Circa un migliaio i presenti, provenienti da tutti i siti produttivi di Rovereto, Gussago e Gambara (Brescia), Motta di Livenza (Treviso), comprendenti le consociate del gruppo Metalsistem International, Metalsistem Italia, Galtre, Italia Ingegneria, Sidac Italia.

Il connubio genitori-figli è già ampiamente rappresentato, con diversi giovani che hanno preso il posto dei loro padri e continuano l’attività in azienda, fidelizzando un rapporto familiare.

Passaggio generazionale interpretato plasticamente anche dalla presenza del fondatore e presidente di Metalsistem Group Antonello Briosi – che nel 1970 iniziò l’attività – e del figlio Mirco, anche lui in azienda da più di 10 anni ed ora presidente di Metalsistem SPA.

Realtà industriale che, in 53 anni, ha sempre registrato il segno più senza mai licenziare nessuno, generando ricchezza e benessere per i territori dove opera.

Manifestazione questa che rientra nella filosofia aziendale di welfare, che considera i dipendenti un asset molto importante e fondamentale per lo sviluppo dell’azienda.

In momenti di difficoltà come il carobollette energetiche, il Gruppo si è fatto carico del problema con interventi straordinari in busta paga. Da ricordare anche nello stabilimento di Rovereto, la recente apertura del ristorante aziendale interno.

Festa dei bambini e dei genitori molto apprezzata che ha rafforzato lo spirito di squadra della grande Famiglia Metalsistem.