GPI – TRENTO * UNI/PDR 125:2022: « OTTENUTA LA CERTIFICAZIONE, PER PARITÀ DI GENERE -DIRITTO ALLA GENITORIALITÀ – LAVORO FEMMINILE »

Gpi è orgogliosa di annunciare di aver conseguito la certificazione UNI/PdR 125:2022, un riconoscimento che testimonia l’implementazione di un efficace sistema per realizzare la parità di genere. Questo traguardo si affianca alla ISO 30415:2021, la norma che attesta la qualità delle prestazioni aziendali in termini di management della Diversity & Inclusion, conseguita lo scorso giugno, e la SA8000:2014 che certifica la presenza di un Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale. Passi decisivi, che Gpi compie per favorire l’adozione di un modello culturale che trasformi i bisogni individuali dei collaboratori in un’opportunità di crescita e sviluppo, per le persone e per l’Impresa.

Gpi ha intrapreso da tempo un percorso volto a valorizzare la presenza femminile in Impresa, nella convinzione che per crescere di più, come Impresa e come Paese, occorra aumentare l’occupazione femminile. È certificato, da tempo: il Pil cresce se cresce il numero delle lavoratrici (i dati McKinsey Global parlano di un aumento del 12,4%). I numeri ci dicono che circa il 60% dei giovani laureati è donna ; eppure le ragazze, una volta laureate, a prescindere dal titolo di studio trovano meno opportunità di assunzione e troppo spesso, se assunte, sono pagate meno dei loro colleghi. Valorizzare il talento delle donne su cui si è investito è fondamentale oltre che giusto.

Il conseguimento della certificazione sulla parità di genere riconosce il nostro impegno in questo ambito (in Italia meno di 400 imprese l’hanno ottenuta ): ci adoperiamo per creare in Azienda le condizioni migliori per favorire il lavoro femminile, riconoscere e dare spazio ai talenti, garantire la parità di trattamento per quanto riguarda salario, investimenti e opportunità di carriera.

Vanno in questa direzione le iniziative messe in campo , tra cui:

• La prossima istituzione di un Osservatorio sul lavoro femminile, cui è affidato il compito di comprendere le ragioni sottostanti alle dimissioni spontanee che si registrano dopo il periodo di congedo parentale obbligatorio (per verificare che tale scelta sia autenticamente personale) e di mantenere elevato il tasso di Retention (permanenza in Impresa delle nostre persone).

• L’ideazione e la promozione del Mommy&Daddy Kit, un vademecum che raccoglie in sintesi tutte le opportunità di sostegno/accompagnamento che lo Stato in primis e Gpi poi mettono a disposizione dei neogenitori.

• La costante attenzione alle misure a sostegno della conciliazione dei tempi vita-lavoro, attestata dalla certificazione Family Audit. Il consueto work life balance si trasforma in work life integration, dove lavoro e vita privata non sono più elementi in antitesi, ma piuttosto due mondi che possono convivere in armonia.

• La pianificazione di formazione continua del management sui temi della leadership inclusiva, al fine di favorire la crescita della cultura aziendale sui temi della diversità e dell’inclusione.

Per favorire l’approccio sistemico alla gestione e finalizzazione dei diversi progetti su questi temi è stato inoltre istituito il Comitato Diversity & Inclusion, guidato da un D&I Manager certificato.

Le iniziative di Gpi diventano sempre più organiche e strutturate. A fine 2022 è stato avviato un Piano di Sostenibilità finalizzato a tracciare un percorso di miglioramento, misurabile e continuo, delle proprie attività. Il Gruppo si proietta verso nuovi e ambizioni obiettivi. Per il 2024 è prevista: la formazione specifica di tutti i collaboratori sulla comunicazione inclusiva; la redazione di una carta delle pari opportunità a sostegno di una cultura che dia pari valore alle figure maschili e femminili; il miglioramento della rappresentanza femminile tra i dirigenti. Azioni che nascono ed evolvono sulla spinta della consapevolezza che il divario tra famiglia reale e famiglia desiderata può essere colmato anche con il protagonismo delle aziende.

Mettere al centro le persone è da sempre un impegno di Gpi. Lo facciamo nel nostro business, contribuendo alla trasformazione digitale del Sistema Sanitario Nazionale, per garantirne la sostenibilità economica e la qualità dei servizi nel tempo. Lo facciamo al nostro interno, consapevoli di quanto sia importante il valore delle competenze che i nostri collaboratori esprimono.