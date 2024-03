GPI – TRENTO * RISULTATI 2023: « BILANCIO CONSOLIDATO, UTILE NETTO A 6,8 MLN / RICAVI A 433 MLN »

10.08 - venerdì 29 marzo 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

GPI TRA I PRINCIPALI PLAYER A LIVELLO EUROPEO. L’ESTERO E IL SOFTWARE TRASCINANO LA CRESCITA A DOPPIA CIFRA

PRO FORMA 2023: RICAVI € 478 MLN; EBITDA € 97 MLN. PROPOSTO DIVIDENDO LORDO PARI A 0,50 EURO PER AZIONE

Pro forma 2023 con Argentea ed Evolucare:

Ricavi € 477,8 mln; EBITDA € 96,9 mln (margin 20,3%); Utile netto € 9,1 mln

Utile Netto capogruppo Gpi S.p.A € 18,8 mln

BILANCIO CONSOLIDATO

Ricavi: € 433 mln (FY22 : € 347 mln, +25%)

EBITDA: € 80 mln (FY221: € 49 mln, +64%)

EBITDA margin: 18,4% (FY221: 14,0%)

Utile Netto: € 6,8 mln

PFN: € 365 mln (FY22: € 143 mln), di cui indebitamento netto verso istituzioni finanziarie pari a € 274 mln (FY22: € 65 mln), al lordo della cessione di Argentea (€ 99 mln)

Il Consiglio di Amministrazione di Gpi S.p.A. (GPI:IM), società quotata sul segmento Tech Leaders del mercato Euronext Milan, leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, riunitosi in data odierna, ha approvato il Progetto di Bilancio di esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023, redatti secondo i principi contabili IAS/IFRS.

Fausto Manzana, Amministratore Delegato del Gruppo Gpi: «Il 2023 è stato un altro anno particolarmente significativo per Gpi, caratterizzato da un grande impulso trasformativo che ci ha visti crescere in dimensioni, in completezza di offerta, in presenza sui mercati, sia in Italia che a livello internazionale. Un anno in cui abbiamo realizzato in anticipo sui tempi quello che ci eravamo prefissati: consolidare la nostra leadership nel campo della trasformazione digitale della sanità con una crescita all’estero che ci posiziona tra i principali player a livello europeo.

Gli investimenti fatti con le recenti acquisizioni e la cessione di Argentea sostengono la trasformazione del nostro Gruppo in una realtà multinazionale. Il nostro obiettivo è ambizioso ma chiaro: diventare una società leader a livello europeo nell’innovazione dei sistemi sanitari attraverso le nostre soluzioni software e tecnologie all’avanguardia.

Penso alle soluzioni per la virtualizzazione delle cure e ai sistemi di intelligenza artificiale che possono migliorare la qualità delle diagnosi, la cura e la salute delle persone. Il nostro impegno nell’innovare, generando valore per l’intero ecosistema in cui operiamo, è rilevante e costante.

Un 2023 di grande soddisfazione, la miglior base possibile per continuare il nostro percorso di sviluppo per una sanità sostenibile».

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2023

RICAVI

I ricavi sono pari a € 433,4 mln, in aumento di € 86,4 mln rispetto a € 347,0 mln del 2022, rivisto secondo i principi contabili internazionali IFRS 5, come sopra esposto. L’incremento del +24,9% è sostenuto dalla crescita organica +11,4% e alla crescita per linee esterne +13,5%. L’ASA Software diventa la principale area strategica d’affari del Gruppo Gpi: il contributo sui ricavi totali è pari al 52,5%. I ricavi ammontano a € 227,4 mln, con un incremento del + 61,8%, rispetto ai € 140,5 mln del 2022. L’impulso così marcato è realizzato organicamente (+28,4%) e attraverso linee esterne (+33,4%).

Risultati generati dal core business del Gruppo Gpi che concentra le proprie attività sulla digitalizzazione della sanità con l’obiettivo di rendere servizi migliori ai cittadini e contribuire alla sostenibilità dei Servizi Sanitari dei paesi in cui opera, riducendo i costi e migliorando i processi. Gpi sta inoltre sviluppando algoritmi di intelligenza artificiale (IA) che hanno già trovato applicazione in alcuni casi pratici per la diagnosi precoce e l’identificazione di profili di rischio.

Grazie alle recenti acquisizioni, Gpi diventa uno dei principali player a livello europeo: con Tesi ed Evolucare il portafoglio dei prodotti dell’ASA Software si è arricchito con le soluzioni per il LIS (Laboratorio di Analisi), l’imaging clinico, il critical care, i software medico-sociali (dedicati alle cure extra-ospedaliere), l’oftalmologia; oltre a software per il trasfusionale, la telemedicina e l’HIS/SIO (sistemi informativi ospedalieri).

L’ASA Care registra ricavi totali pari a € 163,8 mln, in leggera flessione rispetto ai € 168,8 mln del 2022. Attualmente quasi il 50% della popolazione italiana si rivolge a Gpi per le proprie esigenze di prenotazione e contatto con le Strutture Sanitarie. L’ASA Care rimane strategica per il mercato italiano. In termini di peso sui ricavi totali, l’ASA Care passa dal 48,7% del 2022 al 37,8% del 2023.

Le Altre ASA tecnologiche (Automation e ICT) contribuiscono positivamente ai risultati con ricavi pari a € 42,2 mln (FY22 rivisto € 37,7 mln), rappresentando circa il 9,7% dei ricavi totali del Gruppo. La crescita del 12,1% si compone delle buone performance di crescita organica dell’Automation (+20,5%) e dell’ICT (+5,2%).

RICAVI PER AREA GEOGRAFICA

I ricavi generati all’Estero nell’esercizio 2023 si attestano a € 79,5 mln (18,4% del totale dei ricavi e +105% rispetto a € 38,8 mln nel FY22 rivisto). I ricavi in UE sono pari a € 44,1 mln, concentrati prevalentemente in Francia, Austria, Germania e Spagna; i ricavi extra-UE raggiungono i € 35,5 mln (controllare), principalmente negli Stati Uniti. L’incremento dell’incidenza dei ricavi generati all’estero sul totale deriva sostanzialmente dalle nuove acquisizioni che il Gruppo ha operato negli ultimi due esercizi e che confluiscono all’interno dell’ASA Software. I principali effetti sono derivati dal gruppo Tesi e dal gruppo Evolucare che nel 2023 sono stati consolidati rispettivamente per dodici e cinque mesi.