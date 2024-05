GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * PENSPLAN: DALDOSS, « PER IL FUTURO PENSIAMO A UNA NUOVA SFIDA COME IL TEMA DELL’AUTOSUFFICIENZA »

16.06 - lunedì 6 maggio 2024

PENSPLAN: DALDOSS, “PER IL FUTURO PENSIAMO A UNA NUOVA SFIDA COME IL TEMA DELL’AUTOSUFFICIENZA”.

“Quello di Pensplan Centrum S.p.A. è sicuramente un bilancio più che positivo per i risultati raggiunti – ha dichiarato l’assessore regionale alla previdenza sociale Carlo Daldoss – e per il futuro credo che dobbiamo aprirci a nuove sfide. Penso al tema della non autosufficienza che è un problema che le nostre comunità dovranno affrontare velocemente perché di fronte a una società che sta sempre più invecchiando dall’altra parte porta anche dei nuovi bisogni che le famiglie devono affrontare”.

“L’ente pubblico deve avere una visione sulla quale indirizzare l’attenzione verso la soluzione dei problemi – ha concluso Daldoss – e su questo tema la Regione sta ragionando insieme alle province di Trento e di Bolzano. L’ obiettivo è che Pensplan, in un futuro non troppo lontano, possa ampliare la sua attività creando un nuovo servizio di tipo assistenziale”.

///

DALDOSS: PENSPLAN – EINE DER NEUEN HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT IST DAS THEMA DER PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT

Pensplan Centrum AG könne sicherlich eine äußerst positive Bilanz ziehen, was die erzielten Ergebnisse betrifft, erklärte der Regionalassessor für Sozialvorsorge Carlo Daldoss. Er ist der Meinung, für die Zukunft müsse man auch neue Herausforderungen annehmen. Er beziehe sich damit auf das Thema der Pflegebedürftigkeit, das in unseren Gemeinschaften dringend in Angriff genommen werden müsse, weil eine zunehmend alternde Gesellschaft auch neue Anforderungen an die Familien stelle.

Die öffentlichen Körperschaften müssten ein Zukunftsbild haben, an dem sie sich bei der Lösung der Probleme orientieren, sagte Daldoss abschließend. Zu diesem Thema stelle man gemeinsame Überlegungen mit den Provinzen Trient und Bozen an. Ziel sei es, dass Pensplan in absehbarer Zeit seine Tätigkeit ausweiten und neue Dienstleistungen im Bereich der Fürsorge anbieten könne.