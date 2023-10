GIOVANI PATT * “YEPP COUNCIL MEETING“ -ZAGABRIA: « IN EUROPA PER PARLARE DEL FUTURO DELL’UNIONE »

07.24 - mercoledì 4 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Ancora una volta i Giovani PATT protagonisti in Europa, allo YEPP council Meeting di Zagabria, dei Giovani del Partito Popolare Europeo. L’appuntamento croato, ormai partecipazione fissa per la delegazione dei Giovani PATT, guidata dall’ex Segretario Mauro Agosti, ha ancora una volta permesso ai giovani autonomisti di rafforzare la presenza in all’interno del Gruppo del Partito popolare Europeo. “Siamo veramente fieri di essere qui”, afferma agosti, “perché possiamo fare confrontarci sulle sfide del futuro anche dalla prospettiva di un territorio piccolo come il nostro, che nonostante la sua ridotta dimensione, può portare importanti contributi alle discussioni”.

Anche in questa sede difatti, il legame con le regioni limitrofe non viene a mancare, in particolar modo con il Tirolo e il Sudtirolo, che all’interno dello YEPP ricoprono due posizioni di rilievo nel Board. I temi trattati in questo Council Meeting riguardavano l’autonomia strategica dello spazio europeo, passando per l’impatto dell’intelligenza artificiale nelle vite dei cittadini dell’unione. Il tutto accompagnato da relatori d’eccezione come il primo ministro della Croazia, Andrej Plenkovic.

Oltre a queste importanti momenti di confronto, i delegati hanno avuto l’opportunità di presentare e dibattere varie risoluzioni riguardanti questioni urgenti che riguardano l’Europa. Le risoluzioni hanno riguardato una serie di argomenti, dall’attuale crisi degli alloggi alle sfide affrontate dagli agricoltori in Europa, passando per l’armamento del grano da parte della Federazione Russa, e molti altri ancora.