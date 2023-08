AIDAA * GRANDI CARNIVORI TRENTINO: « AVVISO AGLI ESCURSIONISTI, PRUDENZA NELLE GIUDICARIE É POSSIBILE “L’INCONTRO RAVVICINATO“ CON ORSE E CUCCIOLI »

17.18 - mercoledì 9 agosto 2023

“Avvisiamo gli escursionisti italiani che vogliono recarsi sulle montagne trentine ed in particolare sulle Giudicarie che vi sono orse con i piccoli e che un incontro ravvicinato è tutt’altro che impossibile, stiamo parlando dei monti dove negli ultimi dieci giorni ci sono stati due incontri ravvicinati e che nonostante questo il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti ad oggi non ha limitato l’accesso alla zona per gli escursionisti ne tantomeno ha fatto mettere cartelli che mettono in guardia della presenza degli orsi con i pericoli conseguenti per l’uomo.

A lui forse non importa preso da altre vicende o semplicemente non vuole mettere in campo azioni di prevenzione, invece a noi interessa sia la vostra vita che la tranquillità degli orsi quindi vi avvisiamo noi. Andate sulle montagne trentine, ma andateci con prudenza”. Questo l’avviso un po’ beffardo dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA a tutti gli escursionisti d’Italia che vogliono recarsi sulle Giudicarie in Trentino. “Dove non arriva o non vuole arrivare Fugatti arriviamo noi” scrivono infine gli animalisti.