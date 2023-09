GIOVANI DEMOCRATICI – TRENTINO * “COSTRUIRE IL FUTURO”: « L’EVENTO CON PAOLO ROMANO E ON. SARA FERRARI, A TRENTO – LIBER CAFÈ (24/9 – 19.00) »

15.04 - venerdì 22 settembre 2023

Il giorno 24 settembre alle ore 19:00 presso Liber Cafè di Piazza Dante, il Gruppo Giovani democratici (sezione giovanile del Partito democratico) organizza l’evento “Le sfide dei Giovani: costruire il Futuro”.

Troppo spesso la politica di oggi è concentrata sul presente: sul consenso istantaneo, sulle tendenze, sulle prossime elezioni; dimenticandosi in questo modo di guardare al futuro, lasciando così un’intera generazione di giovani senza risposte. Giovani, che in quel futuro ripongono le loro prospettive sui temi come l’ambiente, la salute mentale, o l’opportunità di crescere una famiglia, e che però oggi faticano a trovare rappresentanza.

Giovani, che un futuro lo devono creare partendo proprio dalla politica nel suo senso più alto, ovvero di sviluppo della Comunità, cominciando già da ora per costruire nel presente le basi di un futuro migliore. Di questo ne parleremo con Paolo Romano, giovane Consigliere Regionale della Regione Lombardia e con Sara Ferrari, Parlamentare del PD.

Giovani democratici del Trentino