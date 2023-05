GALATEO (FDI) * TURISMO: « ALTO ADIGE ESCLUSO DA BANDIERE BLU, OCCASIONE PERSA PER PROMUOVERE IL TERRITORIO »

15.19 - sabato 13 maggio 2023

Il Consigliere Marco Galateo ha annunciato oggi l’intenzione di presentare un’interrogazione urgente al presidente della Provincia Arno Kompatscher al fine di chiedere spiegazioni sulla scelta non condivisibile che ha portato all’esclusione dei laghi altoatesini dall’elenco delle località premiate con la Bandiera Blu per la qualità ambientale. La mancata candidatura dei Comuni altoatesini per conseguire tale riconoscimento ha suscitato preoccupazione e insoddisfazione nella comunità locale, evidenziando la necessità di comprendere le ragioni di questa decisione. Occasione persa per promuovere il territorio che certamente riceverebbe invece encomi.

La Bandiera Blu, assegnata dalla Foundation for Environmental Education (FEE), è un prestigioso riconoscimento internazionale che premia i Comuni e gli approdi turistici che si distinguono per la qualità ambientale delle loro aree lacustri. La partecipazione a questa valutazione avviene su base volontaria e implica il soddisfacimento di una serie di criteri che comprendono la balneabilità delle acque, la depurazione, la raccolta differenziata, le aree pedonali, le piste ciclabili, i servizi in spiaggia, l’abbattimento delle barriere architettoniche, la ricettività alberghiera, l’educazione ambientale e altri aspetti.

Il Consigliere Marco Galateo ritiene che la mancata presenza dei laghi altoatesini in questa lista sia una scelta deliberata, poiché i relativi Comuni non si sono mai candidati per ottenere il riconoscimento. Tali candidature non sono state presentate a causa di alcuni criteri che non sono ritenuti pertinenti per la cultura lacustre altoatesina come ad esempio la richiesta di avere un bagnino presente sulle spiagge. Questo argomento era stato precedentemente spiegato dalla direttrice del laboratorio biologico dell’Agenzia Provinciale per l’Ambiente, Alberta Stenico, nel maggio 2017. Anche l’allora direttore dell’Ufficio caccia e pesca, Luigi Spagnolli, aveva espresso chiaramente la sua opposizione all’incremento del numero di bagnanti nei laghi altoatesini, sottolineando che tali ecosistemi sono già sovraccaricati.

Il Consigliere Marco Galateo ritiene che questa scelta rappresenti un grave danno per il turismo locale, in quanto l’ottenimento della Bandiera Blu avrebbe contribuito a valorizzare ulteriormente le località lacustri dell’Alto Adige e a promuoverne l’attrattiva turistica. Pertanto, con l’interrogazione, il rappresentante di Giorgia Meloni intende chiedere conto alla Provincia del motivo di questa scelta non condivisa e conoscere quali interventi siano previsti per affrontare e rivedere la situazione.