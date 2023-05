UILTEC * SICUREZZA: « TRENTINO TRASPORTI, I RISCHI DEL CANTIERE SOTTO IL PONTE FERROVIARIO DI SAN MICHELE ALL’ADIGE » (VIDEO)

10.42 - sabato 13 maggio 2023

Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione

I rischi del cantiere sotto il ponte ferroviario Trentino Trasporti di San Michele all’Adige.

CONFERENZA STAMPA – Lunedì 15 maggio 2023 – Ore 11,00 – Sala Polifunzionale del Comune di San Michele all’Adige (3°piano).

Il cantiere per la manutenzione dei piloni del ponte ferroviario, Trentino Trasporti, di San Michele all’Adige presenta diverse criticità riguardo la normativa dedicata.

Non è recintato adeguatamente, diversamente da quanto prescrive la legge e chiunque può accedere al cantiere e rischiare anche di annegare.

Informata l’UOPSAL, nulla è cambiato. Nulla è stato fatto per mettere in ordine il cantiere. Dopo alcuni giorni di pioggia il cantiere è inattivo perché sotto l’acqua per via della pioggia che ha ingrossato l’Adige. Richiamiamo l’attenzione degli organi di stampa, nella speranza che quando il cantiere sarà emerso e si riprenderà il lavoro, tutti i rischi siano azzerati da subito.

Durante la conferenza stampa, con l’aiuto di filmati e fotografie, renderemo conto di quali sono i rischi e come possono essere ridotti. Non è possibile aspettare che qualcuno si faccia male anche gravemente o perda la vita, per intervenire, magari dopo aver versato qualche lacrima di coccodrillo.

La fortuna non è una misura di prevenzione!

Francesco Mongioì – Segretario Regionale

Alan Tancredi – Segretario Generale

AGGIORNAMENTO UIL – ORE 12.01

Questa è una panoramica del cantiere, ripresa sabato 6 maggio 2023 nel tardo pomeriggio. Sul terrapieno del pilone centrale c’erano dei ragazzi che si sono allontanati prima che potessi fare la ripresa.

Nel testo unico, Dlgs 81/08 sulla sicurezza, alla recinzione è dedicato l’articolo 109 dove viene indicato che “il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l’accesso agli estranei alle lavorazioni”.

Significa che deve esserci una solida recinzione che impedisca l’accesso ai non addetti ai lavori. Lo scopo evidente è di evitare che qualcuno si faccia male.

Qui si vede lo scavo sotto il terzo pilone. Il materiale di risulta è accumulato accanto allo scavo. Prova a immaginare ragazzi, avendo avuto libero accesso al cantiere, a cui viene in mente di andare a giocare dentro lo scavo e per qualche motivo gli frana addosso la montagnola di detriti.

Questa è l’unica transenna che c’era sabato. Per accedere al cantiere non serve neanche spostarla.