GALATEO (FDI) * SICUREZZA: « UOMO GIRA NUDO DAVANTI ALLA CHIESA DON BOSCO A BOLZANO, PRESENTATA INTERROGAZIONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE » (VIDEO)

15.10 - lunedì 8 maggio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Fratelli d’Italia ha presentato oggi un’interrogazione urgente alla Giunta Provinciale in merito allo sconcertante episodio accaduto in piazza Don Bosco a Bolzano, dove un uomo si è presentato in pubblico completamente nudo, sfilando di fronte alla chiesa, a pochi passi dalla scuola elementare e dal mercato rionale del lunedì. Il tutto è stato documentato da un video che ha rapidamente fatto il giro del web.

“Siamo preoccupati per la sicurezza dei cittadini, specialmente dei più vulnerabili, come i tanti bambini che potrebbero aver assistito alla scena. Tuttavia, non possiamo esimerci dall’esprimere altrettanta preoccupazione per l’uomo in questione. È evidente che qualcosa non va se un individuo gira nudo in mezzo alla gente. Non sappiamo se la persona in questione sia seguita o meno dai servizi psichiatrici della ASL, ma è molto probabile che lo stesso abbisogni di assistenza urgente” – ha dichiarato il consigliere provinciale di FdI Marco Galateo.

Nell’interrogazione, il rappresentante bolzanino di Giorgia Meloni ha chiesto di sapere se l’uomo che girava senza vestiti risulti seguito dai servizi psichiatrici dell’Azienda Sanitaria Locale, se siano emersi dei profili di pericolosità da parte dello stesso e quali misure intenda adottare la Provincia per garantire la sicurezza dei cittadini e allo stesso tempo fornire al paziente le cure e l’assistenza di cui ha bisogno. Galateo, a prescindere dal caso specifico, ha anche chiesto se la Giunta reputi il servizio psichiatrico della ASL (e più in generale in Italia) all’altezza dei bisogni attuali della comunità e se lo stesso sia stato adeguato alle realtà mutate, anche a seguito dei tanti effetti avversi causati dalla pandemia.

La segreteria del consigliere Marco Galateo

Gruppo consiliare provinciale Fratelli d’Italia