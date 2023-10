UNIONE COMMERCIO TURISMO – ROVERETO (TN) * “SHOPPING ASPETTANDO HALLOWEEN”: « LA CITTÀ DELLA QUERCIA INVASA DA STREGHE, MAGHI E ZUCCHE »

19.09 - sabato 28 ottobre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Shopping aspettando Halloween”. Rovereto invasa da streghe, maghi e zucche. Grande affluenza all’evento dell’Unione Commercio e Turism, domani si replica con animazione e dolci leccornie in centro. Ancora una volta “Shopping aspettando Halloween” ha fatto centro. L’evento che quest’anno festeggia le 20 candeline (si svolge ininterrottamente dal 2004), ideato ed organizzato dall’Unione Commercio e Turismo di Rovereto e Vallagarina ripropone senza interruzioni fin dal lontano 2004, con il supporto di Comune di Rovereto, Associazione Dettaglianti del Trentino, Apt di Rovereto e Vallagarina e da due anni in stretta collaborazione con i Distretti di Rigenera Rovereto, si conferma capace di attirare grandi folle di famiglie con bambini, ragazzi ed anche adulti animati dall’irrefrenabile voglia di fare festa ne segno di Halloween: streghe, maghi, costumi e travestimenti con le immancabili maschere e truccabimbi prese d’assalto in una giornata caratterizzata dal susseguirsi di attrazioni e tanti piccoli eventi sparsi in città, da S. Maria (richiestissimi i mini quad come le minimoto alla scuola Regina Elena con il Moto club Pippo Zanini) fino a corso Bettini, grazie al “grande gioco itinerante” nei Distretti.

In mezzo tante possibilità di divertimento: nel Distretto della Quercia dall’esibizione delle allieve di Artea nella piazza dell’Urban City a “teatro in vetrina” e l’installazione “Le streghe stanno arrivando” in via Paoli grazie agli studenti della “^ classe del Cfp-Uput della prof. Settin. Anche gli altri studenti protagonisti nelle vesti di Ciceroni seguiti dalla prof. Tomio.

“Siamo soddisfatti di questa prima giornata – commenta Giuliana Savoia, presidente dei Dettaglianti dell’Unione che ha seguito personalmente l’organizzazione dell’evento -. La formula si conferma davvero azzeccata: tanti eventi, piccoli e grandi, dedicati alle famiglie e a bambini e razzi, ocn il giusto mix di attività di divertimento, dolci leccornie di stagione, minimoto, quad e gonfiabile gigante oltre alla casetta della strega richiestissima e al grande gioco itinerante con premio finale nel cortile urbano. Sta funzionando la collaborazione con i Distretti che nei propri ambiti organizzano piccoli eventi e coinvolgono gli aderenti, oltre che con associazioni come Artea, Moto club Pippo Zanini e Motoclub Ala, il Vespa Club Rovereto, il gruppo Alpini Lizzanella. Un evento nato per valorizzare i nostri operatori econominci che partecipano con promozioni ad hoc, sconti, eventi e laboratori, oltre che con serate a tema Halloween”.

Tanta gente nel Distretto San Marco per i “tarocchi magici”, la castagnata ed i cocktail mostruosi; nel Rovereto Downtown il laboratorio di vestiti paurosi in via G.M. della Croce ed i “ballerini mostruosi” nelle vetrine con Tersicore-Spazio danza mentre tutto esaurito in anticipo per la “Caccia ai fantasmi del Castello” promossa dal Museo storico della guerra.

Si replica domani – domenica 29 ottobre con i laboratori di intaglio zucche, la “casa della strega” per i più piccoli, i gonfiabili giganti al cortile urbano, stand di dolci leccornie in via Roma ed il trentino della paura. Martedì 31 ottobre spazio ai più grandi con “dolcetto o scherzetto?” nei negozi e la lunga notte di Halloween nei locali del centro.