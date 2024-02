SEN. BIANCOFIORE * COMUNALI ROVERETO: « CENTRO DESTRA UNITO, INTORNO AD UN CANDIDATO PROVENIENTE DAL COMPARTO SICUREZZA »

12.37 - giovedì 22 febbraio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Biancofiore (CI) Senatrice Rovereto – comunali: Centro destra unito intorno a un candidato proveniente dal comparto della sicurezza.

“Il centro destra unito risponda alla candidatura di Giulia Robol con una persona innanzitutto preparata e soprattutto proveniente dal comparto sicurezza, problema che, insieme al traffico e al depauperamento sociale, attanaglia la città. Coraggio Italia ha individuato una persona capace, giá parte della coalizione, la cui fama professionale la precede. Sorprende infatti leggere che la proposta del centro sinistra consentirebbe di proseguire con il dimostrato buon lavoro svolto dalla giunta che per fortuna sta esaurendo il suo mandato. Rovereto grazie alle sinistre da Atene del Trentino si è ritrovata in una condizione di assurdo degrado e di invisibilità. Gravi situazioni che hanno raggiunto drammatici risvolti non solo privando commercianti e cittadini della tranquillità, ma con il tragico assassinio della povera Ines. A tal proposito non basta nemmeno il mio emendamento per l’introduzione delle centraline di soccorso approvato in finanziaria, ma è necessario un cambio di passo e un’azione sinergica del prossimo governo comunale. Il centro sinistra ha mostrato la totale inadeguatezza al buon governo di questa splendida città ed è per questo che il centro destra deve investire su una persona ineccepibile che già si è distinta per professionalità nelle stridenti problematiche della città e che per tanto saprebbe far fronte alle mancanze che il centro sinistra non ha saputo interpretare come priorità.”.

Lo dichiara la Senatrice Michaela Biancofiore, Presidente del Gruppo Parlamentare del Senato Civici d’Italia – Noi Moderati (UDC, Coraggio Italia) – MAIE.