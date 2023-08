PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO * CCIAA – INCONTRO KOMPATSCHER – EBNER: « FOCUS SU TALENTCENTER / WORLDSKILLS / AUDIT FAMIGLIA E LAVORO »

14.10 - venerdì 25 agosto 2023

Il presidente Kompatscher incontra i vertici della Camera di commercio. I vertici della Camera di Commercio di Bolzano e il presidente della Provincia Kompatscher si sono incontrati per discutere della situazione attuale: la buona collaborazione dev’essere rafforzata. Il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, e il presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, hanno sottolineato il reciproco interesse per una collaborazione più forte e continua durante l’incontro di ieri, 24 agosto, dopo il rinnovo dei vertici dell’ente camerale, avvenuto in maggio. “Siamo fornitori di servizi per le nostre aziende associate, ma ci consideriamo anche collaboratori dell’Amministrazione provinciale”, ha spiegato Michl Ebner. “Abbiamo tutto l’interesse ad una collaborazione tra gli Uffici della Provincia e la Camera di commercio, ma anche a realizzare nuovi progetti”, ha detto il presidente Kompatscher.

Al tavolo si sono seduti anche la nuova vicepresidente della Camera di commercio di Bolzano, Johanna Santa Falser, e il nuovo vicepresidente Sandro Pellegrini. Falser è la prima donna a sedere sulla poltrona di vicepresidente. “L’imprenditoria femminile è una nostra preoccupazione. Siamo la prima Camera di Commercio a livello nazionale ad aver istituito un Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile, di cui fanno parte d’ufficio le donne della Giunta camerale, mentre tutte le associazioni affiliate inviano le loro delegate”, ha spiegato Michl Ebner. Il vicepresidente italiano Pellegrini è già al suo secondo mandato nella Giunta camerale e ora svolge anche la funzione di vicepresidente. Egli rappresenta inoltre la Camera nel consiglio d’amministrazione della Fiera di Bolzano.

Sono stati portati sul tavolo alcuni temi concreti, come il lavoro già avviato per il Talentcenter per i giovani prima della scelta del percorso formativo, gli Worldskills, gli audit famigliaelavoro o il listino prezzi, nel quale i prezzi di 26.000 articoli sono sempre aggiornati. Questi progetti di successo verranno portati avanti e se ne aggiungeranno di nuovi.