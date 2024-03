GALATEO (FDI) * ALTO ADIGE – SICUREZZA: « DAI VERDI SOLO PAROLE, MA NESSUNA PROPOSTA CONCRETA »

19.43 - sabato 2 marzo 2024

Sicurezza, Galateo (FdI) dai Verdi solo parole, ma nessuna proposta concreta. “I Verdi Mussner e Bertolini attaccano la destra sul tema della sicurezza, ma dimenticano che governano i principali comuni da sempre e non sono in grado di trovare soluzioni concrete. Solo parole vuote quindi, scollegate dalla realtà che vivono le persone, ma nessuna proposta concreta in materia di sicurezza. Sia a Bolzano che a Merano, la sicurezza non rappresenta solo una priorità, ma si configura come una necessità impellente, influenzando significativamente la qualità della vita dei cittadini”. Così Marco Galateo presidente provinciale di Fratelli d’Italia.

Bolzano, in particolare, affronta sfide peculiari in ambito di sicurezza pubblica, aggravate dalla risposta politica locale inadeguata alle preoccupazioni in aumento tra i cittadini. La microcriminalità, i sempre più frequenti furto con spaccata nelle auto in sosta, il senso di inquietudine nelle strade e la crescente percezione di insicurezza richiedono azioni risolute e immediate, non semplici promesse o soluzioni temporanee. I ‘Verdi’ da anni fanno parte della maggioranza che amministra il capoluogo, ma non sono stati in grado di comprendere la serietà della situazione né di proporre iniziative per posizionare la sicurezza al centro dell’agenda politica, sottovalutando l’importanza di tale tema per la nostra comunità. Hanno raccontato per anni che “sono solo percezioni”, ma la realtà sotto gli occhi di tutti è un’altra.

Iniziative concrete, come l’avvio dell’operazione ‘Strade Sicure’, che prevede il dispiegamento dell’esercito nei punti sensibili di Bolzano e Merano sono state richieste da tempo da ‘Fratelli d’Italia’, che ne è stata promotrice in parlamento fin dall’inizio. Ora, grazie all’attenzione del governo Meloni verso il nostro territorio, queste misure saranno finalmente implementate. Lo ha detto Marco Galateo, presidente provinciale di Fratelli d’Italia”.