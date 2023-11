FIPT – COMITATO TRENTINO * FESTA TAMBURELLO: FRANCO PANIZZA, « AD ALDENO PREMIATE, BEATRICE E CHIARA ZENI – AURORA TONON – LAURA LORENZONI – ARIANNA CALLIARI – GAIA MIORANDI »

07.32 - lunedì 27 novembre 2023

//

Il teatro di Aldeno, messo a disposizione dal Comune, ha ospitato ieri la festa di premiazione di tutte le società, atleti e atlete del tamburello trentino che hanno vinto titoli nazionali ed internazionali nel 2023. A presentare la kermesse, partecipata da oltre 150 atleti e dirigenti, è stata Silvia Vaia, che, con una poesia di Ada Merini e una sedia vuota sul palco con una stella di Natale, ha rimarcato l’impegno dello sport del tamburello contro la violenza alle donne.

A seguire, la relazione del presidente Franco Panizza, coadiuvato dal Segretario Daniele Coser e dai componenti del Comitato Aurelio Gentili, Remo Biasiol, Rosaria Gorga, Giorgia Pilati. Panizza ha ripercorso un intero anno di attività, dimostrando, dati alla mano, come il Trentino sia stato ancora una volta protagonista nazionale con l’organizzazione delle più importanti manifestazioni a livello giovanile, nonché delle competizioni nella specialità open fra le più significative a tutti i livelli. La disciplina della palla tamburello ha contribuito positivamente al rafforzamento del binomio “sport e promozione del Trentino”, valorizzando tradizioni e prodotti del territorio e favorendo la conoscenza del Trentino con tutte le sue bellezze storiche, artistiche ed ambientali e con le sue eccellenze agricole e artigianali.

Alla festa hanno partecipato la Sindaca di Aldeno Alida Cramerotti, il Vicepresidente Nazionale Andrea Fiorini, la Presidente del CONI Paola Mora, il consigliere provinciale Walter Kaswalder e alcuni amministratori dei comuni degli atleti sono premiati.

L’attività 2023 è partita con le fasi regionali dei Campionati giovanili Indoor, alle quali hanno partecipato 44 squadre di atleti under 18 delle Categorie Mini Tamburello, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi e Juniores, per proseguire poi con il Campionato Nazionale Indoor di serie B e A maschile e femminile, al quale hanno partecipato 9 formazioni trentine. Nove squadre trentine hanno partecipato ai Campionati Italiani Open, mentre ai Campionati Giovanili Open hanno preso parte 59 formazioni under 18, divise nelle Categorie Serie C e D.

Fra le manifestazioni promosse in Trentino, Panizza ha ricordato le finali di Coppa Italia di Serie A, B e C, organizzata in agosto a Segno, le 10 tappe del Circuito Giovani Promesse per ragazzini/e under 10, le finali dei Giochi studenteschi, organizzate in collaborazione con l’Aldeno e con la partecipazione di 30 squadre e circa 350 tra ragazzi e ragazze distribuiti su tutte le scuole del Trentino, il Torneo Internazionale della Pace di Rovereto, a cui il tamburello ha aderito con 7 squadre giovanili di cui una francese.

Fra le iniziative formative, Panizza ha ricordato il Progetto Gioco Sport del Comune di Trento, che ha visto l’intervento del tamburello in ben 10 scuole per un totale di 27 classi e 370 alunni, e l’innovativo corso per aspiranti istruttori giovanili di primo grado, promosso con il CONI di Trento. Il Comitato ha seguito costantemente le società anche nell’applicazione delle nuove norme sul terzo settore.

Di seguito, il dettaglio delle società e dei 70 atleti ed atlete che hanno conquistato i Campionati provinciali, nazionali ed internazionali nel 2023:

ALDENO: Campionato Italiano Allievi Femminile open e Coppa Italia Serie B open;

CUNEVO: Campionato Italiano Allievi Femminile indoor;

FAEDO: Campionato Provinciale Serie C e Campionato Italiano Serie C open;

NAVE SAN ROCCO: Campionato Serie A Femminile indoor, Coppa Europa Femminile indoor, Coppa Italia Femminile indoor e Supercoppa;

NOARNA: Campionato Italiano Giovanissime indoor e Campionato Italiano Juniores open;

SEGNO: Campionato Italiano Giovanissime open, Campionato Italiano Allievi Maschile open e indoor, Supercoppa e Coppa Italia Serie B e di Serie B Maschile open e indoor, Campionato Italiano Serie A Maschile indoor, Campionato Provinciale Serie D open.

Fra gli atleti e le atlete premiati, Beatrice e Chiara Zeni, Aurora Tonon, Laura Lorenzoni, Arianna Calliari e Gaia Miorandi per aver vinto il Campionato del Mondo 2023, i 12 atleti e atlete convocati in Nazionale e i 41 atleti e atlete che hanno vinto titoli Italiani.

Nel corso della serata è stata anche ricordata la Palma di Bronzo al Valore Tecnico assegnata dal CONI a Livio Iob e sono state consegnate le Panchine d’Oro ai 10 allenatori delle società che hanno vinto titoli nazionali e internazionali.