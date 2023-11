FEDERAZIONE CORI TRENTINO * “FESTIVAL CORI VOCI BIANCHE”: « CON IL MAESTRO DENIS MONTE, TRENTO TEATRO ARCIVESCOVILE (12/11) »

09.30 - giovedì 9 novembre 2023

Il 12 novembre l’Aula magna del Collegio Arcivescovile di via Endrici a Trento ospiterà il Festival dei Cori di Voci Bianche, giunto alla terza edizione per iniziativa della Federazione Cori del Trentino e il sostegno del Servizio attività culturali della Provincia autonoma di Trento.

Quattro i gruppi partecipanti: il Coro Voci Bianche Castelbarco di Avio diretto da Marianna Setti, il Coro Voci Bianche G.Gallo di Cles/Mezzolombardo diretto da Claudia Giongo, il Coro Amici e Minicoro di Rovereto diretto da Gianpaolo Daicampi e il Coro Le Sorgenti di Ragoli diretto da Monica Castellani.

Conduttore a e animatore del Festival sarà il maestro Denis Monte, tra i maggiori esperti in Italia di coralità giovanile e di voci bianche, che al mattino e nel primo pomeriggio guiderà i cori in una parte formativa per insegnare ai coristi in erba alcuni brani con partiture consegnate al momento.

Seguirà alle 17.30 il concerto conclusivo aperto al pubblico (ingresso gratuito), durante il quale ciascun coro proporrà tre brani del proprio repertorio ed eseguirà poi con gli altri, a voci (bianche) riunite, i brani appena appresi.