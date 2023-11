APT VALSUGANA (TN) * PERGINE – NATALE 2023: « PERZENLAND E LA VALLE INCANTATA / MERCATINO DEI CANOPI / (DA SABATO 11 NOVEMBRE AL 6 GENNAIO 2024) »

07.14 - giovedì 9 novembre 2023

La magia del Natale. Era il tempo delle leggende, era il tempo delle creature fantastiche, era il tempo di… PERZENLAND. Fin dai tempi più antichi si narra che le nostre zone fossero abitate da folti gruppi di gnomi minatori. Creature magiche, curiose e piene di buona volontà, scavavano a fondo nelle miniere attorno a Pergine, scendendo a valle per creare un favoloso mercatino pieno di prelibatezze, dolciumi, giochi e gemme preziose. Le vie del centro storico si coloravano di allegria e musica, bambini festanti attendevano il Natale e tutto si tingeva di serenità. Il momento più temuto da tutti è però quello dell’arrivo dei KRAMPUS, che da sempre vengono a visitare le nostre zone nel periodo natalizio. Facce spaventose, corna e pellicce, coprono questi esseri folkloristici che animano tutto il mercatino con le loro smorfie ed i loro balli.

Molti anni sono passati da questi accadimenti ed ora… La magia è tornata!

“Perzenland, il Natale come non lo hai mai immaginato”.

Le date di novembre:

Sabato e domenica 11 e 12 novembre

Sabato e domenica 18 e 19 novembre

Sabato e domenica 25 e 26 novembre

Le date di dicembre:

Sabato e domenica 2 e 3 dicembre

Da giovedì 7 a domenica 10 dicembre

Sabato e domenica 16 e 17 dicembre

Da venerdì 22 a domenica 24 dicembre

Sabato e domenica 30 e 31 dicembre

Le date di gennaio:

Venerdì e sabato 5 e 6 gennaio

Orario Casette: dalle 10.00 alle 19.00

Orario Ristorazione: dalle 10.00 alle 21.30

Narra una leggenda che nel periodo antecedente l’Avvento, gli Gnomi Minatori delle miniere scavate attorno a Pergine scendessero a Valle per mettere in vendita giochi, decori, dolcetti e prodotti artigianali e fare festa insieme ai Perginesi.



Oggi come un tempo tutti i soggetti economici e sociali si riuniscono come comunità per festeggiare assieme e condividere i frutti del proprio lavoro. Il nostro mercatino si propone di ripercorrere la leggenda facendo incontrare nello stesso luogo storico del commercio di Pergine, gli artigiani più antichi del territorio dell’Alta Valsugana e Valle dei Mocheni con i giovani artigiani e artisti dello stesso territorio che con la loro fantasia creano opere d’arte e oggetti di uso quotidiano, tutti potranno vendere i propri prodotti rigorosamente senza l’utilizzo di borse in plastica ma solo con imballi in materiale riciclabile, e fare festa insieme scambiandosi le esperienze antiche e nuove.

Come ogni festa che si rispetti non mancheranno le casette con la vendita di cibo e bevande del territorio Trentino, nella speciale Piazzetta dei Sapori, anche qui il tutto sarà rigorosamente somministrato con stoviglie e materiale lavabile così da far emergere l’anima completamente “green” del Mercatino e proprio come era nell’antichità.

Di contorno a questo inedito mercatino ci saranno i Krampus che invaderanno Pergine con il loro fascino e mistero.

Rassegne musicali e corali per grandi e piccini, racconti di leggende sotto l’albero per i più piccoli con la ricostruzione della leggenda della Dama Bianca, figura che ha abitato per secoli il Castello di Pergine: ti aspetta tutto questo a Perzenland.

Festeggeremo insieme il Capodanno con musica dal vivo e il brindisi in piazza!

La festa terminerà il 6 gennaio con la Corsa delle Befane per le vie del centro.





GNOMOLAND… IL DIVERTIMENTO FORMATO FAMIGLIA (prenota in fondo alla pagina i tuoi laboratori!)



Ritorna Gnomoland, luogo dove si terranno i laboratori per bambini per imparare a creare con le proprie mani proprio come gli artigiani del mercatino; e tanti eventi dedicati ai più piccoli, dalla lanternata di Natale, alla Strozega per chiamare Santa Lucia; dai laboratori per scrivere la letterina di Natale che verrà depositata direttamente nella cassetta di Babbo Natale presente in piazza.

Per i più piccoli ci sarà la ricerca delle tessere del grande puzzle che ricostruito rappresenterà il castello e il municipio di Pergine trasformato in “fumetto” dove anche i bambini saranno i protagonisti del quadro. Non mancherà la caccia al tesoro degli Gnomi dove i bambini dovranno cercare gli indizi per ricreare la storia degli gnomi minatori proprio in mezzo alle casette del mercatino e con l’aiuto degli artigiani espositori.

Ci saranno gli Elfi aiutanti di Babbo Natale che animeranno le vie del Mercatino, rendendosi disponibili a raccontare storie e fare fotografie insieme ai visitatori più piccoli.

L’iniziativa “Presepi in Vetrina” adornerà le vetrine dei negozi di Pergine, per dare visibilità ai presepi fatti a mano dai bambini di Pergine, che saranno poi oggetto di votazione da parte di clienti e ospiti tramite un QR code da scannerizzare; tutti i votanti riceveranno un buono sconto da utilizzare nelle attività aderenti entro il 5 gennaio 2024 giorno in cui verrà premiato anche il presepe più bello.

Uno spazio è stato pensato per le associazioni del territorio che offriranno i propri prodotti artigianali e la somministrazione delle nostre specialità per sovvenzionare le proprie attività.

Tantissimi weekend a tema: dalle visite guidate ai palazzi storici del centro cittadino, ai percorsi enogastronomici alla scoperta dei prodotti e dei produttori dell’Alta Valsugana, giungendo ai momenti dedicati ai ragazzi e agli adolescenti che potranno mettersi alla prova von alcuni giochi d’abilità usando il motto di “Gnanca bon!”.