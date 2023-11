FBK * INTELLIGENZA ARTIFICIALE: « LEONARDO LAMANNA VINCE IL PREMIO “AIXIA 2023“, PER NEODOTTORI DI RICERCA “MARCO CADOLI” »

07.00 - giovedì 9 novembre 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Leonardo Lamanna vince il premio AIXIA 2023 per neodottori di ricerca nel campo dell’Intelligenza artificiale. È il ricercatore FBK Leonardo Lamanna il vincitore 2023 del premio per neodottori di ricerca “Marco Cadoli” conferito dall’ Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AIxIA). Classe 1996, Lamanna ha ottenuto il riconoscimento conferito annualmente per la migliore tesi di dottorato nell’ambito intelligenza artificiale a livello nazionale con uno studio dal titolo “Integrating Planning and Learning for Agents Acting in Unknown Environments”.

“Mi sono occupato”, ha spiegato Leonardo Lamanna “di agenti artificiali che eseguono dei compiti in ambienti sconosciuti, come ad esempio nel caso di un robot che pulisce una cucina per la prima volta. In questo scenario un agente artificiale deve essere in grado di esplorare l’ambiente e crearsi un modello che sia utile per ragionare su come pianificare le azioni da eseguire al fine di svolgere il compito. Inoltre ho preso in considerazione la situazione in cui l’ambiente è dinamico e imprevedibile e un agente deve essere in grado di adattare il proprio modello ai cambiamenti”.

Laureato in Ingegneria Informatica all’Università degli Studi di Brescia, Lamanna ha conseguito il Dottorato in Ingegneria dell’Informazione presso la stessa Università in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler. Attualmente sta proseguendo le attività di ricerca intraprese durante il dottorato alla FBK e in particolare nell’Unità DKM (Data and Knowledge Management) guidata da Luciano Serafini, e sempre attraverso FBK anche all’interno di FAIR, il partenariato nazionale sull’intelligenza artificiale che riunisce le più importanti università e centri di ricerca italiani sul tema, finanziato da fondi PNRR. “Mi sento molto onorato”, ha sottolineato Leonardo Lamanna, “per aver ricevuto questo premio e ci tengo a ringraziare in particolar modo Luciano Serafini per avermi guidato e aiutato durante il dottorato”.