PAT * VVF PERMANENTI: « SERATA INFORMATIVA SU SICUREZZA E SCENARI CON PRESENZA DI GAS NATURALE LIQUEFATTO, 55 I VOLONTARI DEI CORPI DI FIAVÉ – BLEGGIO INFERIORE – MOLVENO »

08.38 - venerdì 02 dicembre 2022

Interventi dei Vigili del fuoco e metano liquido, serata informativa a cura del Corpo permanente. L’icontro con i colleghi dei Corpi di Fiavé, Bleggio Inferiore e Molveno. L’informazione e la sicurezza dei Vigili del fuoco sugli scenari con presenza di gas naturale liquefatto è stata al centro della prima serata informativa sul territorio – ospitata nella caserma di Fiavé – a cura del Corpo permanente di Trento. All’appuntamento hanno preso parte 55 vigili del fuoco volontari dei Corpi di Fiavé, Bleggio inferiore e Molveno.

L’iniziativa si inserisce in un progetto promosso dalla Scuola provinciale antincendi, con personale del settore gas del Corpo permanente, che si è specializzato grazie alla collaborazione con il nucleo regionale NBCR (Nucleare, biologico, chimico, radiologico) del Veneto. Il corso è rivolto ai Vigili del fuoco volontari del Trentino, che operano all’interno di ambiti nei quali sono installati depositi di metano liquido. Conservato in forma liquida a meno 160 gradi centigradi, questo gas incolore e inodore è infatti estremamente pericoloso in caso di rilascio o di incendio