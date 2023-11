FDI – GRUPPO CONSILIARE / TRENTO * CELLE TELEFONICHE: « SUPERAMENTO EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE IN VIA MACCANI, IL SINDACO APPROFONDISCA LA QUESTIONE »

13.08 - giovedì 30 novembre 2023

È divenuto virale in queste ore sul sistema di messaggistica istantanea Whatsapp, un video registrato da un cittadino dal balcone della propria abitazione, nei pressi della rotatoria di via Maccani a Trento. In tale video, mediante uno strumento di rilevazione dei campi elettromagnetici, viene chiaramente evidenziato il superamento della soglia di sicurezza delle emissioni della prospiciente torre telefonica, posta in prossimità del cavalcavia di via del Caduti di Nassiriya e a poche decine di metri dal balcone dell’abitazione da dove è stato registrato il filmato.

Non intendiamo addentrarci nel campo medico – scientifico per collegare alle emissioni elettromagnetiche delle celle telefoniche 5G in questione i fenomeni di epistassi menzionati nel filmato, ma riteniamo comunque lo stesso filmato degno della massima attenzione. Viviamo nell’era della digitalizzazione, quindi la sicurezza dei cittadini va garantita in ogni caso mantenendo le emissioni elettromagnetiche entro i limiti di legge, soprattutto in considerazione della quantità di campi elettromagnetici a cui ogni individuo è giornalmente sottoposto. Sollecitiamo dunque Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale ad approfondire la questione evidenziata dal filmato divenuto in poche ore virale, chiedendo con urgenza all’organismo Provinciale competente una verifica delle emissioni elettromagnetiche di tutte le celle telefoniche attualmente presenti sul territorio comunale di Trento.

Gruppo Consiliare Comunale Fratelli d’Italia – A.N.