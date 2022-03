GARDA DOLOMITI SPA (TN) * SPORT: « PRESENTATO A TORBOLE IL “SUPER-TEAM” 2022, CON TITA – BENINI FLORIANI – RENNA – GHISOLFI – FARINA »

16.55 - martedì 29 marzo 2022

Con l’entrata di Comano, Ledro e Valle dei Laghi nella realtà di Garda Dolomiti S.p.A., il territorio ha ampliato i suoi confini e arricchito il già nutrito patrimonio naturalistico, il biglietto da visita ideale per gli ospiti che vogliono mettersi alla prova con esperienze outdoor sempre diverse. Per rafforzare ulteriormente la vocazione di questo territorio per lo sport e per confermare il profondo legame con atleti di livello internazionale, Garda Dolomiti S.p.A. ha presentato oggi, Martedì 29 marzo, presso il Circolo Surf Torbole, gli ambassador sportivi di alcune delle discipline outdoor più amate e praticate nel Garda Trentino.

Sono intervenuti: Ruggero Tita – nuovo testimonial territoriale – e Chiara Benini Floriani per la vela, Stefano Ghisolfi per l’arrampicata sportiva, Nicolò Renna per il windsurf ed Eleonora Farina per la mountain bike, oltre a Massimo Eccel, Vice-Presidente CONI Trento, e a Silvio Rigatti e Oskar Schwazer Presidente e Direttore di Garda Dolomiti S.p.A.

Il Garda Trentino si propone davvero come il contesto ideale per la preparazione degli ambassador in vista delle competizioni che li vedranno protagonisti nel corso della stagione. La presenza degli atleti nelle competizioni di primo piano a livello globale garantisce, al tempo stesso, visibilità e comunicazione per il territorio nei confronti di pubblici compatibili e importanti per le strategie di destinazione.

“Sappiamo l’importanza dello sport nel nostro territorio e avere testimonial di questo livello è motivo di grandissimo orgoglio per tutti noi – ha commentato Silvio Rigatti, Presidente di Garda Dolomiti S.p.A. – Quando i nostri atleti si mettono in luce in giro per il mondo, questo rappresenta un grandissimo successo per tutto l’ambito, perché certifica ulteriormente il territorio come alleato ideale per una preparazione di livello assoluto”.

Lo specchio blu del lago di Garda ha visto nascere nelle sue acque giovani campioni che stanno riscontrando un grandissimo successo a livello nazionale e internazionale, dimostrando come questa palestra naturale sia il luogo perfetto per inseguire i traguardi più importanti. L’esempio più recente e fulgido è quello di Ruggero Tita, nuovo testimonial vela del Garda Trentino, laureatosi pochi mesi fa Campione Olimpico a Tokyo nella categoria Nacra 17, e che avrà nei Mondiali in programma in Canada il grande obiettivo della nuova stagione. Altro volto del settore vela sarà la rivana Chiara Benini Floriani che lo scorso giugno ha conquistato l’argento al campionato europeo Under 21 nella classe olimpica ILCA 6.

Per il windsurf, il Garda Trentino ha riconfermato come suoi ambassador Nicolò Renna, che lo scorso ottobre a Marsiglia è diventato campione europeo under 21 della classe olimpica iQFoil (la nuova classe presente a Parigi 2024), e Bruno Martini (assente alla presentazione per motivi agonistici), il quale tra pochi giorni entrerà a far parte del team internazionale JP boards e Neilpryde Sails, uno dei team più prestigiosi al mondo che annovera tra i suoi atleti il 25 volte campione del mondo Antoine Albeau.

Le pareti rocciose a picco sul lago hanno attirato il più forte climber italiano Stefano Ghisolfi, che sei anni fa ha lasciato Torino per abbracciare Arco alla ricerca di falesie inesplorate e regalare nuove perle al paradiso verticale del Garda Trentino. Nel 2021 Ghisolfi ha liberato ben due vie nella falesia di Arco, “Erebor” a gennaio – ad oggi la via più difficile d’Italia gradata 9b/+ – e a dicembre “The Lonely Mountain”, gradata 9b.

Con l’ingresso della Valle dei Laghi nella realtà di Garda Dolomiti, nuovi percorsi rocciosi ad alto tasso adrenalinico hanno arricchito ulteriormente il mare di percorsi e possibilità per Eleonora Farina, campionessa europea e italiana di downhill nel 2017, originaria di Pietramurata.

L’altra new entry tra gli ambassador di quest’anno, oltre al velista Tita, è il mezzofondista azzurro Nekagenet Crippa (oggi assente per motivi agonistici), fratello maggiore di Yeman: una scelta che sottolinea come il Garda Trentino, oltre a essere un vero e proprio gioiello per gli sport d’acqua, le falesie e i tracciati bike, offra numerose opzioni anche per chi ama correre – che si tratti di trekking o trail running o di attività podistica sui sentieri immersi nei boschi o a picco sul lago.

“Il Garda Trentino ha tutto quel che serve per una qualità della vita ideale – ha concluso Oskar Schwazer, Direttore di Garda Dolomiti S.p.A. – Quella con gli atleti è una sinergia vincente, nella quale il territorio offre loro le migliori opportunità per prepararsi ed esprimersi al meglio, ricevendone al tempo stesso visibilità ad ogni latitudine dello sport mondiale. Questi ragazzi sono i volti di un territorio che punta su qualità e professionalità a tutti i livelli, lavorando su se stesso con la stessa dedizione di un atleta professionista”.

*

HANNO DETTO:

Eleonora Farina, Pluricampionessa italiana di gravity: “Sono davvero contenta di poter rappresentare il mio territorio, quello che mi ha vista crescere e in cui mi sento a casa. Con l’ingresso della Valle dei Laghi nella realtà di Garda Dolomiti mi sento ancora più legata a questo ambito, nel quale ritrovo i sentieri e i boschi che conosco metro per metro, che esploro da sempre”.

Stefano Ghisolfi, Vincitore Coppa del Mondo Lead di Arrampicata 2021: “Mi sono trasferito nel Garda Trentino per il desiderio di scoprire le infinite possibilità del territorio, sulle pareti e non solo. L’anno scorso ho liberato due nuove vie nella falesia dell’Eremo di San Paolo di Arco. Nei prossimi mesi mi allenerò su roccia e poi inizierò la Coppa del Mondo, con tanti test importanti in avvicinamento di Parigi 2024. Il Garda Trentino in una parola? Casa”.

Chiara Benini Floriani, campionessa ai mondiali giovanili classe Laser Radial nel 2019: “Il Garda Trentino ha da offrire molteplici attività sportive, dalla bici da corsa alla mountain bike, al kite surf e… alla vela ovviamente. Quando non siamo in giro ad allenarci con la nazionale, cerco sempre di ritagliarmi delle giornate per fare queste attività”.

Nicolò Renna, campione europeo under 21 della classe olimpica iQFoil: “Vivo nel Garda Trentino da sempre e con la scuola di windsurf di mio padre ho iniziato fin da subito con questa disciplina. Viviamo veramente in un posto unico, che tutti conoscono, e dove si possono praticare tanti sport diversi a seconda del momento della giornata. Per me il Garda Trentino è ‘vento’”.

Ruggero Tita, Campione olimpico nella classe Nacra 17 a Tokyo 2020: “Dopo la medaglia olimpica sono cambiate tante cose, non è cambiata la mia voglia di divertirmi in acqua, vivere il vento e anche mettermi alla prova con tutte le infinite possibilità di questo territorio. Il Garda Trentino è un luogo stupendo, un vero parco giochi per ogni amante dell’outdoor, e noi ambassador siamo testimoni della ricchezza di questo territorio”.

Massimo Eccel, Vice-Presidente CONI Trento: “Il ruolo degli ambassador è cruciale non solo per il territorio, ma come esempio virtuoso per le giovani generazioni. Il Trentino ha regalato tanti campioni al mondo sportivo ed è giusto che questi raccontino la loro esperienza ai più piccoli per stimolarli a un approccio costante con lo sport”.

*

Foto: Silvio Rigatti insieme agli ambassador del territorio (da sinistra) Ruggero Tita, Chiara Benini Floriani, Nicolò Renna, Stefano Ghisolfi ed Eleonora Farina (Credits: Dennis Pasini/Vitesse)