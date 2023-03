EXTINCTION REBELLION TRENTINO – WWF – LIPU – PAN – EPPAA – ENPA – LEGAMBIENTE * CONSUMO SUOLO: « NUOVO CEMENTO A SAN CRISTOFORO AL LAGO, SCEMPIO IN TERRITORIO A VOCAZIONE TURISTICA »

09.02 - martedì 28 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all'Agenzia Opinione)

Nuovo cemento a San Cristoforo al lago. In allegato il comunicato relativo alla nuova edificazione prevista nella frazione di San Cristoforo a Pergine (in un terreno ricco di alberi anche secolari) a seguito di una perequazione approvata dal comune di Pergine e dalla Provincia di Trento.

Riteniamo la costruzione di nuovi edifici, soprattutto commerciali, uno scempio in un territorio a vocazione turistica, già deturpato da edifici abbandonati. Inoltre, la presenza di due biotopi molto delicati richiede, per mantenere la loro integrità, la salvaguardia della vegetazione anche nei terreni a poca distanza da essi. Il comunicato è stato sottoscritto dalle seguenti associazioni e movimenti: Extinction Rebellion Trentino WWF Trentino LIPU Trento Circolo di Trento di Legambiente PAN – E.P.P.A.A. ENPA del Trentino

Il consumo di suolo zero è ancora un miraggio. “La tendenza attuale di consumo di suolo ancora in crescita va invertita e riportata all’obiettivo dello zero netto entro il 2030.” Lo dice il Piano per la Transizione Ecologica (PTE), approvato dal Cite l’8 marzo 2022 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno dello stesso anno.

Siamo purtroppo ancora molto lontani da questo obiettivo.

Per rendere l’idea dei ritmi impressionanti con cui avanzano asfalto e cemento, per tutto il 2021 abbiamo perso in Italia più di 2 metri quadrati al secondo, con una media di 19 ettari al giorno: è il valore più alto negli ultimi dieci anni. Il Trentino purtroppo non è da meno. In più, gli attuali Prg comunali sono pronti a “donarci” nei prossimi anni un altro aumento del 20% dei terreni urbanizzati, per circa 4.270 ettari che potrebbero passare da agricoli a insediativi.

Il consumo di suolo ha gravi conseguenze sull’ambiente e sulla qualità della vita delle persone. La trasformazione di aree naturali in zone urbanizzate comporta la perdita di biodiversità, la riduzione della capacità di assorbimento delle acque piovane (incrementando il rischio di alluvioni e siccità), l’aumento del fenomeno delle isole di calore, e l’incremento dell’impatto ambientale dei trasporti.

Nelle foto potete vedere cosa sta avvenendo in questi giorni a San Cristoforo a Pergine Valsugana, una bellissima località sul lago di Caldonazzo dove sopravvivono gli ultimi canneti del lago, da tempo tutelati come biotopo. Anche qui, in un luogo vocato al turismo e alla contemplazione della natura, il Comune di Pergine ha consentito la costruzione di nuove attività commerciali (fino a 1500mq) e nuovi edifici abitativi (per un totale di oltre 3000mq) andando ad abbattere pioppi quasi secolari e nonostante nella stessa località siano presenti diversi edifici abbandonati. Una scelta già osteggiata da diverse associazioni ambientaliste a novembre che chiedevano un confronto pubblico.

Oggi più che mai è necessaria una classe dirigente capace di fare scelte radicali, di salvaguardare il territorio senza se e senza ma. Una decisione quella del comune di Pergine, e della Provincia di Trento, in quanto competente in materia di tutela del paesaggio, che si allontana molto dalle attuali necessità di fronte alla crisi climatica. Gli eventi estremi che stiamo vivendo ci dicono solo una cosa: occorre agire ora. Fermate questa nuova edificazione finché si è ancora in tempo.

A questo link http://cartografia.comune.pergine.tn.it/PRG_Variante2/documenti.html è possibile trovare tutti i documenti relativi alla variante del PRG.

L’adozione definitiva è stata approvata il 15 marzo con n° 17 voti favorevoli, n° 0 voti astenuti e n° 2 voti contrari, su n° 19 Consiglieri presenti.

Extinction Rebellion Trentino

WWF Trentino

LIPU Trento

PAN – E.P.P.A.A.

ENPA del Trentino

Circolo di Trento di Legambiente