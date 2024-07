DOLOMITI SUPERSUMMER *“DOLOMITES RONDA 2024“: «IL NUOVO MODO DI VIVERE LA MONTAGNA IN MANIERA DIRETTA, INDIVIDUALE E SOSTENIBILE»

08.22 - venerdì 5 luglio 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nasce nell‘estate 2024 il nuovo modo di vivere le Dolomiti in maniera diretta, individuale e sostenibile – Dolomites Ronda è il trekking “self guided” su più giorni attraverso gli angoli più belli delle Dolomiti, con pernottamento in hotel a fondovalle. L’obiettivo di fondo è quello di dare alle già famose e gettonate “Alte Vie delle Dolomiti” una “sorella” un po’ diversa. Da questo è nata l’idea di combinare il piacere dell’essere immersi nella natura, a stretto contatto con le maestose vette dolomitiche, seguendo tracciati segnati e godendo di panorami mozzafiato che solo il Patrimonio mondiale UNESCO può regalare, senza dover però rinunciare alle comodità di un pernottamento in paese, con tutto il confort a portata di mano. “È questo uno dei trends del momento in ambito escursionistico – trascorrere la giornata in quota e pernottare in valle, fruendo di un’assistenza professionale a 360 gradi. L’appassionato di montagna può così concentrarsi sulle cose belle che le nostre montagne offrono, al resto ci pensa l’organizzazione”, così Andy Varallo, presidente di Dolomiti Supersummer, spiega in poche parole la nuova possibilità di vivere le Dolomiti durante le stagioni più calde.

Il progetto

Dolomites Ronda è il frutto di tante idee in seguito sintetizzate e concretizzate da Dolomiti Supersummer, la versione estiva di Dolomiti Superski, ASI Reisen, la piattaforma leader per viaggi attivi e sostenibili in tutto il mondo, le organizzazioni di promozione territoriale IDM Südtirol e Trentino Marketing, nonché alcune valli delle Dolomiti interessate a progetto. L’obiettivo è quello di proporre un nuovo modo di vivere le montagne più belle del mondo, le Dolomiti. Tra il 2024, anno di inizio del progetto e il 2025 verranno creati tre itinerari di trekking, che permetteranno di andare alla scoperta delle Dolomiti in numerose valli, progredendo giornalmente di tappa in tappa. I pernottamenti avverranno in strutture alberghiere in valle, da un lato perché i rifugi in quota sono pochi con posti limitati e perciò difficili da poter prenotare, se non con larghissimo anticipo, dall’altro per poter combinare le bellezze della natura con la comodità e il confort del sistema ricettivo nei centri abitati. I singoli pacchetti sono acquistabili tramite il sito dedicato www.dolomitesronda.com

Il prodotto

Per l’estate 2024 è stato approntato il primo dei tre percorsi trekking della Dolomites Ronda previsti. Si tratta di 5 tappe giornaliere nelle valli centrali delle Dolomiti, dislocate nelle province di Bolzano (Alpe di Siusi, Alta Badia e Carezza-Val d’Ega) e Trento (Val di Fassa). L’idea è quella di mettere a disposizione degli appassionati di trekking un certo numero di tappe, dove ognuno può scegliere autonomamente se fare la variante facile, quella mediamente impegnativa o quella a carattere “alpino” che prevede anche passaggi più esposti, più dislivello e qualche via ferrata. A seconda delle proprie preferenze e soprattutto compatibilmente con le proprie capacità, il tragitto è studiato su misura per garantire sicurezza, divertimento e sensazioni indimenticabili. ASI Reisen provvede a prenotare gli alberghi scelti dal cliente tra quelli disponibili secondo la partnership in essere, a trasportare i bagagli dall’inizio tappa al prossimo albergo, fornisce tutta la documentazione di viaggio con info, tragitti, dati e mette a disposizione la APP dedicata, fruibile anche offline, e naturalmente offre l’assistenza telefonica h24 in caso di necessità. Qui di seguito le 5 tappe attualmente disponibili, con qualche dato di riferimento:

L’utente decide in autonomia e a seconda delle proprie capacità, forma fisica, perizia e condizioni meteo, se percorrere il tracciato di base, quello più impegnativo o di accettare la sfida della variante più alpina e tosta. In ogni caso, l’utente provvede in proprio a portare l’attrezzatura di sicurezza più adatta al tracciato scelto. Il prodotto è acquistabile direttamente dal sito www.dolomitesronda.com

L’offerta

Il prodotto “Dolomites Ronda” è acquistabile direttamente dal sito internet www.dolomitesronda.com. ASI Reisen funge da centro prenotazioni ufficiale e si occupa degli hotel, del trasporto bagagli, fornisce le informazioni sui tracciati inclusa la propria App Dolomites Ronda. È possibile scegliere lo slot temporale nel quale sono disponibili gli hotel partner della categoria 3 o 4 stelle a scelta e il numero di partecipanti. Nel prezzo del pacchetto sono inclusi 5 pernottamenti nelle strutture selezionate, 5 colazioni e 5 cene, i trasferimenti secondo il programma di viaggio, il trasporto bagagli da un hotel al prossimo, libro viaggio di ASI, l’utilizzo dell’APP dedicata con materiale informativo per il viaggio. È compresa anche la Supersummer Card speciale con un credito di 1.200 punti per l’utilizzo degli impianti di risalita contemplati nel programma di viaggio. Il pacchetto “Dolomites Ronda” è acquistabile a partire da 1.205 Euro a persona. Restano a carico dell’utente tutto quanto non espressamente elencato nella lista “compreso”, come per esempio l’eventuale assicurazione personale contro infortuni o di viaggio.