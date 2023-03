GALATEO (FDI) * MINISTRO LOLLOBRIGIDA A CAVALESE (TN): « “FUTURA EDIZIONE 2023“, VALORIZZIAMO LE PRODUZIONI DEL TERRITORIO, PER CREARE RICCHEZZA »

13.20 - martedì 7 marzo 2023

Convegno “Immaginare il futuro è potere”, Galateo(FdI): “valorizzare le produzioni del territorio per creare ricchezza”. Il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marco Galateo ha partecipato oggi a “Futura edizione 2023”, l’evento annuale che costruisce relazioni nei territori italiani per valorizzare l’eccellenza enogastronomica. Questo evento rappresenta un’importante occasione per costruire una visione del futuribile a stretto contatto con gli operatori, le istituzioni, le scuole del settore e i giovani espressione del “genius loci glocal”.

Il convegno “IMMAGINARE IL FUTURO È POTERE” a Cavalese in Trentino, a cui ha partecipato il Consigliere Regionale Galateo, è stato organizzato in questo contesto e ha visto la partecipazione del Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida e dell’Onorevole Alessandro Urzì. Durante l’evento, il Ministro Lollobrigida ha sottolineato l’importanza di far conoscere ai cittadini del pianeta cosa significhi qualità nella produzione e trasformazione alimentare. Il Ministro ha inoltre ribadito l’importanza di promuovere la cucina italiana come esempio di qualità e di preservare i principi che hanno reso la ristorazione italiana la più diffusa nel mondo.

Il Consigliere Regionale Galateo ha sottolineato l’importanza dell’approccio del Ministro Lollobrigida sia per l’economia che per l’etica con cui si produce e si mangia. Galateo ha inoltre evidenziato la coerenza della Regione Trentino-Alto Adige e della Provincia di Bolzano nel valorizzare le specificità del territorio per creare ricchezza.

Futura edizione 2023 è un’importante iniziativa per valorizzare l’eccellenza enogastronomica italiana. L’obiettivo di ogni edizione è co-costruire una visione del futuribile a stretto contatto con gli operatori, le istituzioni, le scuole del settore, i giovani espressione del genius loci glocal. In questo contesto, il convegno “IMMAGINARE IL FUTURO È POTERE” rappresenta un’importante occasione di confronto e di scambio di idee per promuovere una produzione e una trasformazione alimentare di qualità e sostenibile.

All’evento sono intervenuti anche importanti personalità del mondo dell’enogastronomia e dell’agricoltura italiana, tra cui Faith Willinger, scrittrice e giornalista, nota anche per la sua collaborazione con Netflix per la serie Chef’s Table, Francesca Romana Barberini, conduttrice e autrice radiofonica e televisiva, Cristiano Fini, Presidente Nazionale CIA – Agricoltori Italiani, Alessandro Gilmozzi, Presidente dell’Associazione Italiana Ambasciatori del Gusto, e Carlo Cracco, Associato Fondatore e Ambasciatore del Gusto. La partecipazione di queste importanti figure del settore dimostra l’interesse e l’impegno per promuovere l’eccellenza enogastronomica italiana e per valorizzare le produzioni locali, dando risalto alla tradizione culinaria italiana e ai sapori autentici del territorio.

Consigliere Marco Galateo

Gruppo consiliare provinciale Fratelli d’Italia