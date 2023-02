ARCIGAY / AGEDO / FAMIGLIE ARCOBALENO / LAICI TRENTINI / COLLETTIVO TRANSFEMMINISTA QUEEN / UDU / RETE STUDENTI MEDI / NON UNA DI MENO – TRENTINO* LEGGE PAT LIBERTÀ EDUCATIVA: « SIT-IN IL 9/2 ORE 11.00 »

19.28 - lunedì 6 febbraio 2023

Un sit-in per la VERA libertà d’insegnamento. Giovedì 9 febbraio alle 11.00, gruppi e associazioni impegnate a combattere l’omo-bi-lesbo-transfobia in Trentino si troveranno al Palazzo della Regione per un sit-in contro la legge sulla libertà educativa

Apprendiamo dagli organi di stampa che giovedì verrà presentata a Trento la legge provinciale sulla libertà educativa. Interverranno alla conferenza stampa l’assessore all’Istruzione, Mirko Bisesti, i consiglieri Claudio Cia e Luca Guglielmi, il presidente di Pro Vita & Famiglia Onlus, Antonio Brandi.

Sotto il nome fuorviante di “libertà educativa”, si cela però l’ennesimo tentativo di depotenziare la lotta all’omo-bi-lesbo-transfobia, privando le scuole degli strumenti necessari a combatterla: competenze, educazione e formazione. Non c’è infatti vera libertà se non ci sono gli strumenti per viverla e praticarla appieno. La libertà promossa da questa legge è finta, un artificio retorico vuoto e pericoloso, addirittura in contrasto con la libertà di insegnamento sancita dalla Costituzione.

A due giorni dalle dichiarazioni della Giunta contro il Dolomiti Pride, non possiamo che prendere atto che questo disegno di legge vuole alimentare ancora una volta un clima ostile verso le persone Lgbtqia+. Al consigliere Cia, che pochi giorni fa ci attribuiva l’intenzione di far «passare questa Giunta come insofferente e intollerante», vogliamo rispondere che a disegnarla così non siamo noi, ma le azioni che ogni giorno porta avanti.

Per questo lanciamo un appello a tutta la cittadinanza a essere con noi giovedì 9 febbraio alle 11.00 per un sit-in presso il Palazzo della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Facciamo sentire la nostra voce, portiamo un arcobaleno in Piazza Dante.

Arcigay del Trentino

AGEDO del Trentino

Famiglie Arcobaleno del Trentino

Laici trentini per i diritti civili

Collettivo transfemminista queer Trento

UDU Trento

Rete studenti medi di Trento

Non Una di Meno Trento