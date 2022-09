SKY UNO/+1 * “X FACTOR 2022” * « AL VIA LA NUOVA EDIZIONE, 800MILA SPETTATORI E 4% DI SHARE (+5% RISPETTO ALL’ESORDIO DELLA SCORSA STAGIONE) »

10.55 - venerdì 16 settembre 2022

Taglio del nastro per la nuova edizione di X Factor 2022 che ha preso il via ieri con la prima puntata di Audition. L’esordio della nuova stagione, ieri su Sky Uno/+1 e on demand, ha registrato 790mila spettatori medi con una share del 3,9% (+5% rispetto al debutto della scorsa stagione). Sui social, grazie alle 296mila interazioni totali in rilevazione linear, #XF2022 è lo show più commentato dell’intera giornata televisiva di ieri; in rilevazione continuativa, invece, con 329mila interazioni X Factor si posiziona come primo contenuto della giornata (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Tutti nuovi i volti dello Sky Original prodotto da Fremantle: debutto in conduzione per Francesca Michielin, 10 anni dopo la sua vittoria su quello stesso palco e dopo un percorso poliedrico e originale, che è tornata lì dove tutto è iniziato in una veste (ancora) diversa; esordio anche per l’inedita giuria formata da Fedez, di nuovo al tavolo dopo 4 anni, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi. Ritorno anche per il pubblico, che ha riempito gli spalti dell’Allianz Cloud di Milano e ha accompagnato le esibizioni dei tanti ragazzi sfilati sul palco.

Protagonisti assoluti della serata proprio loro, i tanti artisti che hanno iniziato a farsi conoscere da giudici e pubblico, tutti con la speranza di conquistare uno dei 12 posti disponibili per i Live Show, attesi dal 27 ottobre. Eccoli, quindi, i primi giudizi al tavolo: tra gli altri, hanno ottenuto l’accesso al prossimo step, i Bootcamp, le Tigri da soggiorno, 4 ragazzi romani che hanno proposto “Prima di andare via” di Neffa, la 22enne Prim di Scandiano (Reggio Emilia) che ha cantato “Youth” dei Daughter, il 17enne di Gela Holy Francisco con il suo inedito super orecchiabile “Martina”, la 21enne bolognese di origini marocchine Manel con “New Body” di Kanye West. E ancora, promosse l’esibizione toccante di Linda Riverditi sulle note di “Coraline” dei Måneskin, quella super rock degli Omini – 3 giovanissimi torinesi di 18, 19 e 19 anni – con “Tick, Tick… Boom!” dei The Hives, quella sofisticata del duo milanese dei Santi Francesi col proprio inedito “Non è così male” e quella più emotiva di Matteo Siffredi, 20enne della provincia di Savona da poco a Milano, con “L’appuntamento”, classicone di Ornella Vanoni.

FOTO (© Virginia Bettoja)

Faccio presente che tutte le clip relative a X Factor 2022 devono essere sempre corredate di:

· credit “Immagini concesse da Sky”;

· link al sito ufficiale https://xfactor.sky.it/;

· indicazione di messa in onda “X Factor 2022 è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand”.

Non si possono pubblicare i video su YouTube. Inoltre, non si possono coprire i loghi presenti nelle clip con altri loghi.

FRANCESCO GUARNERA (HOLY FRANCISCO) MARTINA inedito https://we.tl/t-ujrFhVPjaJ

Stiloso col suo abito azzurro con t-shirt e sneakers bianche, capello lungo e spettinato, Francesco (in arte Holy Francisco), 16 anni, arriva sul palco di X Factor 2022 – ieri la prima puntata, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand – con grande determinazione. Dice di scrivere brani incentrati soprattutto sull’amore, con le ragazze – afferma con la faccia furba – «io non mi posso lamentare». Il brano che propone è evidentemente dedicato a una ex, “Martina”, «che mi ha fatto un po’ penare»: un ritornello catchy e orecchiabile, il testo che rimane impresso al primo ascolto (“Martina sei una st*****”). Il pubblico che batte le mani a tempo non lascia alcun dubbio: 4 sì per Francesco, accede ai Bootcamp.

LINDA RIVERDITI CORALINE Måneskin https://we.tl/t-3ZzKHAkFfb

Giovanissima, solo 18 anni, Linda Riverditi di Alba (Cuneo) considera la musica «liberatoria, una sorta di autoterapia». Arriva sul palco di X Factor 2022 – ieri la prima puntata, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand – per cercare «un enorme boost di autostima», ed evidentemente lo ottiene: la sua versione al piano di “Coraline” dei Måneskin è intensa, toccante. «Sei un bellissimo vulcano», la definisce il giudice Rkomi; «Prendere un pezzo del gruppo col frontman più forte del momento e farlo proprio dimostra che sei brava e hai maturità artistica», gli fa eco il suo collega Fedez. «È stato un viaggio fantastico», chiude l’altra componente del tavolo Ambra, ma il viaggio per Linda comincia ora: standing ovation, 4 sì convinti e accesso ai Bootcamp.

OMINI TICK, TICK… BOOM! The Hives https://we.tl/t-md6k5tHerT

Si presentano sul palco con delle tute completamente bianche, che dicono ispirate al chitarrista degli Who Pete Townshend. Sono gli Omini, Julian, Zak e Mattia, ragazzi giovanissimi – 18, 19 e 19 anni – della provincia di Torino. I primi due sono fratelli, il padre per molto tempo è stato chitarrista degli Statuto; anche il padre di Mattia è musicista: la musica ce l’hanno nel sangue, l’hanno sempre vissuta dall’interno. Arrivano a X Factor 2022 – ieri la prima puntata, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand – portando un vero e proprio pezzone, “Tick, Tick… Boom!” dei The Hives, e il loro rock scuote tutti i 1500 spettatori dentro il palazzetto ma anche i giudici, che non hanno dubbi nel dare loro 4 sì e nel dichiararsi già fan degli Omini, già quindi attesissimi ai Bootcamp.

MATTEO SIFFREDI L’APPUNTAMENTO Ornella Vanoni https://we.tl/t-ePO5Sw3Lj1

Dice di aver vissuto «al limite» fin qui ma ringrazia tutto quello che ha fatto nella sua vita che lo ha reso quello che è ora. Matteo Siffredi, 20 anni, originario della provincia di Savona ma da un anno a Milano, sceglie X Factor 2022 per fare il suo esordio assoluto su un palco: non aveva mai cantato davanti a un pubblico, ha deciso di farlo davanti ai 1500 spettatori delle Audition (ieri la prima puntata, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand). T-shirt bianca su un pantalone scuro, chitarra in spalla, prende un grande classico di Ornella Vanoni, “L’appuntamento”, e lo trasforma bisbigliandolo e interpretandolo: l’esibizione è delicata, raffinata, dolce. «Hai spaccato», è il commento di Fedez che dice tutto: 4 sì unanimi dai giudici e biglietto per i Bootcamp in tasca. La conduttrice Francesca Michielin, appena arriva nel backstage dopo l’esibizione, lo ringrazia perché le ha ricordato «l’approccio e la cura che bisogna avere con le canzoni».