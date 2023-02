DEGASPERI (ONDA) – INTERROGAZIONE * ELICOTTERI: « È CONFERMATO CHE CON L’ARRIVO DEI NUOVI AIRBUS “H145“ I CERCHI DI INTERVENTO ANDRANNO RIMODULATI? »

10.22 - venerdì 3 febbraio 2023

Interrogazione n. 4269. Nuovi elicotteri Airbus H145: velivoli più lenti, servono basi esterne? I nuovi elicotteri Airbus H145 acquistati dalla Provincia per il soccorso HEMS e in via di allestimento in Germania (in foto con la livrea del Nucleo elicotteri) pongono qualche interrogativo

sulle conseguenze per il sistema complessivo dell’emergenza.I due H145 apporteranno miglioramenti sotto il profilo dei consumi (ridotti del 30%), dell’impatto sonoro, delle dotazioni di bordo e delle prestazioni nelle fasi di soccorso rispetto agli attuali AW139 ma secondo gli addetti ai lavori sarebbero sensibilmente più lenti Attualmente gli Agusta, decollando dall’aeroporto Caproni di Mattarello, garantiscono la copertura di tutto il territorio provinciale entro i 15 minuti. Ciò non sarebbe più possibile con i nuovi velivoli, aprendo un tema riguardante la sicurezza delle persone e la sostenibilità del sistema.

Con le nuove macchine il cosiddetto “cerchio” andrebbe a restringersi. Per assicurare gli attuali tempi di intervento sarebbe quindi necessario aggiungerne altri. Se ciò fosse confermato troverebbe una spiegazione anche logica l’improvvisa proposta votata lo scorso ottobre dal Consiglio per dislocare presso l’ospedale di Cavalese un elicottero ed una equipe sanitaria. Rimane da capire se è intenzione della Provincia rafforzare la dotazione di personale sanitario e tecnico operante presso il Nucleo Elicotteri perché è evidente che quello attuale, con la quindicina di piloti e altrettanti tecnici, vista la crescita sistematica dei voli, non può essere sufficiente per coprire il servizio H24.

Rimane anche da capire se si prevede la realizzazioni di altre basi esterne per la copertura del Trentino Nord occidentale, sulla falsariga di quelle che, prima dell’avvento degli AW139 erano attive a Malé e a Malga Zeledria.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. se è confermato che con l’arrivo dei nuovi H145 i cerchi di intervento andranno rimodulati e moltiplicati;

2. se sarà quindi necessario approntare basi esterne rispetto a quella di Mattarello ed eventualmente dove, con quali costi e con quali tempistiche;

3. come si prevede di adeguare la dotazione di personale (piloti, tecnici, sanitari) per l’eventuale necessità di basi esterne, con quali costi e tempistiche.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

Cons. prov. Filippo Degasperi