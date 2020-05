MONDADORI STORE * BENJI & FEDE: « PRESENTATO IL PRIMO INSTORE DIGITALE IN OCCASIONE DELL’USCITA DEL NUOVO LIBRO, “NAKED ROOM“ »

Mondadori Store riparte con i grandi eventi e presenta il primo instore digitale di Benji & Fede in occasione dell’uscita del nuovo libro, Naked. Tutto quello che non avete visto, edito da Mondadori Electa. Un racconto intimo e sincero in cui Federico Rossi e Benjamin Mascolo svelano, per la prima volta, i retroscena del loro incredibile successo, una storia bellissima, speciale e irripetibile ma anche intensa e faticosa.

Il 13 e il 14 maggio il duo pop incontrerà il pubblico online nell’evento Naked Room: quattro appuntamenti esclusivi nel corso dei quali i due artisti si racconteranno a centinaia di fan e risponderanno alle loro domande e curiosità. È possibile accedere alla chat room con Benji & Fede acquistando una copia del volume Naked in edizione limitata con cartolina autografata su Mondadoristore.it.

Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, porta così online il format dei grandi incontri con i protagonisti del mondo letterario e musicale, confermandosi punto di riferimento per l’intrattenimento del più ampio pubblico grazie alla ricca offerta di cultura, servizi ed eventi.

Tutte le informazioni per accedere: