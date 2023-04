DALZOCCHIO (LEGA TRENTINO) * SANITÀ: « AL VIA I LAVORI PER L’HOSPICE PEDIATRICO”, UN ALTRO IMPEGNO DELLA GIUNTA PAT CHE TROVA CONCRETA ATTUAZIONE »

15.50 - martedì 4 aprile 2023

DALZOCCHIO (LEGA SALVINI TRENTINO): “AL VIA I LAVORI PER L’HOSPICE PEDIATRICO”

“Ha trovato conferma l’inizio dei lavori per la realizzazione dell’Hospice pediatrico. Un altro impegno della Giunta provinciale che trova concreta attuazione. Come richiesto nella mia proposta di mozione n. 439 del 2021, si tratterà di un centro per le cure palliative specializzato nelle esigenze dei piccoli pazienti, ma anche della presa in carico delle loro famiglie, in collaborazione e coordinamento con la Rete delle cure palliative.

La struttura troverà la sua naturale collocazione nelle immediate vicinanze del Centro di Protonterapia e nell’area adiacente a quella destinata al nuovo polo ospedaliero e universitario.

Da tempo la Giunta provinciale si era mossa per garantire questo risultato, che rappresenta un servizio sanitario, ma anche un supporto e sollievo alle famiglie colpite dalla drammaticità dei tumori e delle malattie pediatriche e, finalmente, i fondi del PNRR ne consentono l’esecuzione.

Si tratta di 5 milioni – 1,25 per ogni annualità fino al 2026 – con cui la Giunta e APSS attueranno e realizzeranno questa importante opera che assicurerà la miglior qualità della vita possibile ai bambini e alle persone che se ne prendono cura”.

E’ quanto affermato in una nota dalla Capogruppo provinciale Lega Salvini Trentino Mara Dalzocchio