CULTURA INFORMA * “VARTALENT – FESTIVAL CANORO D’ITALIA“: «IL TEMA DELLA 14MA EDIZIONE SARÀ “LO SPAZIO”, COME LUOGO INDEFINITO ED ILLIMITATO »

Il tema della quattordicesima edizione di VARTALENT – FESTIVAL CANORO D’ITALIA sarà “Lo spazio”. Spazio inteso sia come spazio cosmico sia come il luogo indefinito e illimitato in cui si pensano contenute tutte le cose materiali e immateriali.

Anche per l’edizione 2024, Il Servizio attività e produzione culturale della Provincia Autonoma di Trento ha riconosciuto a VARTALENT – FESTIVAL CANORO D’ITALIA il valore di progetto culturale di rilievo provinciale assegnando un punteggio pari a 34 che lo colloca fra i TOP 20 progetti in Trentino e primo e unico Festival canoro.

Il programma è stato presentato questa mattina nel corso di una conferenza stampa da Marco Consoli (patron di Vartalent e presidente Associazione Culturale Trediciarti), Sabrina Modena (presidente di giuria) ed Eva Lavinia Maffei (co-responsabile pubbliche relazioni).

Un evento entrato nella storia delle manifestazioni trentine anche grazie al suo orizzonte nazionale e internazionale.

Il connubio fra canto e moda ha contribuito nelle ultime tre edizioni al successo, anche mediatico, del progetto.

Grazie ai contenuti fotografici e video di grandissima qualità il progetto ha letteralmente “volato” oltre lo spazio fisico del teatro approdando su tutte le piattaforme social grazie alla nuova collaborazione con Ippisweb, eccellenza nel settore della comunicazione, e sui canali televisivi grazie alle riprese video di Mec Video e alla programmazione di Trentino TV e Welcome in.

VARTALENT – FESTIVAL CANORO D’ITALIA è l’unico evento indipendente in Trentino capace di realizzare un format televisivo di altissima qualità. La grande novità del 2024 è il corpo di ballo. Grazie alla collaborazione con la scuola di danza Ritmomisto lo spettacolo si arricchirà della presenza di ballerine e ballerini. Un vero e proprio show all’avanguardia, in linea con gli show nazionali e internazionali.

Sono centinaia i cantanti che hanno iniziato il percorso VARTALENT e alcuni di loro sono arrivati ad ottenere risultati straordinari come Nick Casciaro, Nicoleta Nuca, Michele Cavada, Giorgia Bertolani.

Grazie alla collaborazione con EBIM Records di Emanuela Bongiorni e Luca Sala (già co-autore di “Non è l’inferno” canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2012) è istituito il “PREMIO EBIM”: un contratto discografico della durata di un anno. L’etichetta si impegna a seguire l’artista sotto l’aspetto musicale (scrittura e registrazione di uno o più brani, a discrezione di EBIM) sia per quanto riguarda la distribuzione e la promozione. Se l’età e lo storico dell’artista lo consentono, è possibile anche l’iscrizione alle selezioni di Sanremo giovani. EBIM, a sua discrezione, proporrà agli artisti che riterrà idonei una borsa di studio (a copertura totale o parziale) per il Corso formativo tenuto da Luca Sala.

Il 15 giugno parte ufficialmente la ricerca e selezione dei 12 talenti protagonisti dell’edizione 2024.

La forza del progetto VARTALENT è la squadra che continua ad allargarsi ed arricchirsi con l’inserimento di ex concorrenti ai quali è data l’opportunità di cimentarsi anche in altri ruoli. Marco Consoli Presidente dell’Associazione culturale Trediciarti, ideatore e Patron di Vartalent, manifesta tutta la sua gratitudine nei confronti di tutti coloro che con grande passione mettono a disposizione il loro tempo, la loro competenza, la loro creatività e la loro energia.

A condurre la serata, anche quest’anno, Monica Barreca, che raggiunge il traguardo (come Amadeus a Sanremo) di 5 edizioni.

La giuria sarà capitanata anche nel 2024 da Sabrina Modena cantante lirica, vocal coach e promotrice culturale.

I giurati confermati saranno:

Emanuela Bongiorni producer Director – Manager – Music Editor EBIM Records;

Andrea Verde, già vincitore dell’edizione 2017. Andrea ricopre anche il ruolo di selezionatore ufficiale dei concorrenti di Vartalent e responsabile dei contenuti grafici e video.

Federico Fattinger cantante e musicista, secondo classificato alla prima edizione di Italia’s got talent. Un artista di gran classe.

Altri nominativi verranno comunicati successivamente. Confermata anche Katia Ciurletti nel ruolo di Assistente di Giuria.

Confermato l’impianto scenografico con passerella lunga 20 metri e larga 4 e la presenza ai lati del tappeto bianco di 136 ospiti VIP.

I designer selezionati per partecipare alla Trento fashion week verranno comunicati a settembre. Confermati:

Sabrina Tamanini fashion art director.

Mattia Rizzolli assistente alla regia.

Direttore della fotografia Magdi Soliman

Responsabili PR Patrizia Pace e Eva Lavinia Maffei

Lo slogan dello show è da qualche anno: Trento come Milano, Parigi, Londra, New York.

Una serata entusiasmante con le esibizioni dei 12 cantanti finalisti, 4 sfilate di moda, super ospiti, un parterre con 136 ospiti VIP e una scenografia da FASHION SHOW.